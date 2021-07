Hilfe in Katastrophengebieten : Einfach mit anpacken!

Die Gruppe um Lutz Müller war nicht allein, als sie am Wochenende den Betroffenen im Hochwassergebiet in Schleiden zur Hilfe eilte. Foto: Guido Braun, Brandenburg, Alexander Schröder

Meinung Nordeifel Es braucht nicht viel, damit Hilfe ankommt. Etwas Zeit und Tatkraft reichen aus, um anderen Menschen einen Hoffnungsschimmer zu schenken. Mag pathetisch klingen, ist aber so. Und ist auch genauso in den vergangenen Tagen passiert. Auch und besonders in der Eifel.