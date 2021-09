Hubertusnacht im Wildgehege : Hirsche röhren und Uhus fliegen einem vor die Nase

Vieles erfährt man bei der Hubertusnacht im Wildgehege über das Leben im Jahreszyklus und die Geweihbildung dieser großen Waldbewohner. Foto: Niester

Hellenthal Am 9. Oktober locken die Nacht der Eulen und Hirschbrunft ins Wildfreigehege nach Hellenthal.

In der Nacht vom Samstag, 9., auf Sonntag, 10. Oktober hat das Wildfreigehege Hellenthal ab 18 Uhr wieder zur Hubertusnacht bei stimmungsvoller Wegebeleuchtung und herbstlichem Ambiente zur Hirschbrunft und zur Nacht der Eulen geöffnet.

Für Groß und Klein ist es ein nicht alltägliches Erlebnis mit allen Sinnen zu empfinden, was nachts im Wald geschieht. Nicht nur das Rotwild, auch die Jäger der Nacht, wie Luchs, Fuchs, Wildkatze, Frettchen und Waschbären sind in dieser Zeit sehr aktiv, und es ist unglaublich spannend sie in ihrem natürlichen Verhalten zu beobachten.

Für Interessierte wird der „Adler-Express“ in dieser Nacht seine Runden durch den romantisch beleuchteten Park drehen. Mongolen in traditionellen Kostümen demonstrieren anschaulich wie in ihrer Tradition gejagt wurde und geben Einblick in ihr Brauchtum. Auch Robin Hood lässt es sich nicht nehmen, seine Kunst im Bogenschießen zu zelebrieren.

Zur Hubertusnacht gehört auch ein umfangreiches Flugprogramm der Greifvögel. Foto: Wolfgang Holtmeier

Am wärmenden Lagerfeuer und an stimmungsvollen Schwedenfeuer kann dann in zünftiger Atmosphäre mit anderen Besuchern, Tier- und Naturliebhabern, Jägern, Freunden und Mitarbeitern des Parks ein reger Austausch von Erlebnissen und Gedanken stattfinden. Auch das Röhren der Hirsche und der Klang des Jagdhorns werden anschaulich demonstriert und erklärt. Vieles erfährt man über das Leben im Jahreszyklus und die Geweihbildung dieser großen Waldbewohner.

Die rollende Waldschule wird vor Ort sein. Eventuell vorhandene Wissenslücken werden fachkundig geschlossen und wie das Überleben in der Wildnis funktionieren kann wird von „Blattgrün“ erklärt. Die eindrucksvolle Arbeit eines Rückepferdes wird vom Deutschen Meister dieser Disziplin anschaulich erklärt.

Kinder werden eifrig Stockbrot backen oder mit Taschenlampen durch den dunklen Park schleichen können, um die Geheimnisse des Waldes zu erforschen. Auch die beliebte Puppenbühne hat ihr Gastspiel verlängert und wird an diesem Abend noch einmal für die vielen Fans einige Sondervorstellungen geben. Im Kinderzoo und am Bienenstand, wo Wissenswertes rund um die Bienenvölker und deren Produkte vermittelt wird, gibt es nicht nur für Kinder viel Interessantes zu hören, zu sehen, zu riechen, zu schmecken und zu tasten.

Ganz in der Nachbarschaft wird es möglich sein, viele hausgemachte Wild- und Naturprodukte und Marmelade zu erwerben. Holzschnitzer und Messermacher wollen ihr Können demonstrieren.

Ein absoluter Höhepunkt wird das speziell für diese Nacht zu später Stunde inszenierte große Flugprogramm mit Eulen unterschiedlichster Art und Größe sein. Ein nie erlebtes Gefühl wird sein, wenn in der Dunkelheit der Uhu ruft und Waldkauz oder Schleiereule lautlos und hautnah – nur mit einem kleinen LED-Licht gekennzeichnet – vorbeistreichen.

Die Gastronomie des Parks ist ebenfalls bis in die Nacht geöffnet und bietet die Möglichkeit, sich bei deftigen Speisen und wärmenden Getränken zu stärken.