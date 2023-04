Neues Gästehaus eingeweiht : Handwerksausbildung mit modernem Schlafkomfort

50 Jahre BGZ : In der Eifel wird in die Zukunft investiert Das BGZ in Simmerath wird in diesem Jahr 50 Jahre alt. Die Investition von rund 15 Millionen Euro in das neue Gästehaus ist ein klares Bekenntnis der Handwerkskammer zu dem Standort ihres Bildungszentrums. Weitere Investitionen sollen folgen.