Zusammenstoß auf Hahner Straße : Drei Menschen schweben noch in Lebensgefahr

Lammersdorf/Mulartshütte Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos auf der Hahner Straße zwischen Lammersdorf und Mulartshütte sind vier Menschen verletzt worden, drei von ihnen lebensgefährlich. Der betroffene Abschnitt war stundenlang gesperrt.

Drei Insassen der beteiligten Fahrzeuge schwebten auch am Dienstagmorgen noch in Lebensgefahr, sagte Petra Wienen, Pressesprecherin der Aachener Polizei auf Nachfrage. In einem Auto befanden sich drei (zwei Erwachsene und ein Kind), in dem entgegenkommenden Wagen eine Person. Alle Verletzten wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Die Unfallursache war zunächst unbekannt