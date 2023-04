Kommentar zur Beschilderung in Belgien : Grenz-Posse in den wilden Narzissen

Meinung Nordeifel Mit fachkundlicher Begleitung funktioniert der Ausflug zu den Narzissen, aber auf eigene Faust ist man als nicht Ortskundiger im Oleftal verloren.

Wenn der Frühling naht, und auch in der Eifel der Tourismus aus dem Winterschlaf erwacht, dann werden auch wieder die Naherholungssuchenden umworben. Das erste große Naturschauspiel des Jahres ist traditionell die Narzissenblüte in der Eifel. Tausende von Besuchern auch in diesem Frühjahr spiegeln den Erfolg der Kampagne wieder, wenn es heißt, dass sich „millionenfach“ die Köpfe der gelben Wildnarzissen der Sonne entgegenstrecken.

Abgesehen davon, dass es je nach Startparkplatz bis zu einer Stunde Fußweg dauern kann, ehe sich die ersten Blüten dem Wanderer entgegenstrecken, sollte sich der Besucher auch keine endlosen gelben Wiesen vorstellen, ähnlich den Tulpenfeldern in Holland. Das Wachstum in der freien Natur ist höchst ungleichmäßig. Dichte Narzissenwiesen in der Idealvorstellung findet man viel eher mitten in den Monschauer Dörfern. Neben den Narzissentälern bei Monschau wird im gleichen Atemzug auch immer die einzigartige Narzissenblüte im Oleftal bei Hollerath genannt. Im Gegensatz zu den Zielgebieten bei Monschau muss man am Parkplatz Hollerather Knie an der B265 zunächst einmal ein Parkticket lösen. Kann man akzeptieren.