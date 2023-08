Perlenbachtalsperre : Goffart fürchtet Ablehnung der Ausbaupläne

Bernd Goffart kritisiert die hohen Hürden: Die Bürger hätten zu Recht kein Verständnis dafür, sagt der Simmerather Bürgermeister. Foto: Marco Rose

Monschau Zu einer Aufstockung der Perlenbachtalsperre sehen Wasserverband und Kommunen keine Alternative. Macht eine unscheinbare, aber streng geschützte Wiese alles zunichte?

Wie lässt sich die Wasserversorgung in der Nordeifel künftig auch in Trockenperioden sicherstellen? Die Frage sorgt auch in einem durchaus nicht regenarmen Sommer für Sorgenfalten bei den Verantwortlichen des Wasserverbands Perlenbach. Denn trotz aktuell voller Talsperren hat der Verband auch in diesem Jahr bereits Wasser vom Roetgener WAG-Verbund zukaufen müssen. Und das nicht zu knapp: 119.000 Kubikmeter Wasser wurden aus der Roetgener Dreilägerbachtalsperre ins System der Perlenbacher gepumpt, was den Wasserpreis für die 50.000 Kunden in Simmerath, Monschau, Hürtgenwald, im Roetgener Kernort sowie in vielen Ortsteilen von Kreuzau, Nideggen und Heimbach in die Höhe treibt. Wie berichtet, hatte der Wasserverband einen Vertrag über den regelmäßigen Wasserbezug mit der WAG abschließen müssen. Denn die bestand wie auch die Bezirksregierung als Aufsichtsbehörde nach mehreren Dürrejahren in Folge auf Planungssicherheit.

Auf die Eingangsfrage haben die Eifeler zwar längst eine Antwort gefunden: Die Perlenbachtalsperre soll ausgebaut werden, um in Trockenzeiten einen größeren Puffer bieten zu können. 2,3 Millionen Kubikmeter Wasser soll die Talsperre nach dem Ausbau vorhalten. Derzeit hat sie nur ein Volumen von 800.000 Kubikmetern. Doch trotz intensiver Vorarbeit ist derzeit noch immer nicht klar, ob Wasserverband und Eifelkommunen mit ihren Argumenten bei den Aufsichtsbehörden durchdringen werden. Seit Monaten bearbeiten der Simmerather Bürgermeister Bernd Goffart (CDU) und seine Mitstreiter daher Entscheider auf Landes- und Bezirksebene, um die Alternativlosigkeit eines Ausbaus darzustellen.

Am Rande eines Workshops des Bonner Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) an der Perlenbachtalsperre in Monschau wurde der Verbandsvorsteher deutlich: „Würden wir jetzt einen Antrag stellen, rechne ich eher mit einer Ablehnung“, sagt Goffart in der vergangenen Woche. „Wir haben das Verfahren noch nicht eingeleitet, weil ohne eine entsprechende Vorbereitung und Sensibilisierung die große Wahrscheinlichkeit besteht, dass es abgelehnt wird – obwohl sämtliche Landtagsabgerodneten der Region auf unserer Seite stehen.“

Die Perlenbachtalsperre: Die Aufstockung droht derzeit an einigen kleineren Naturschutzgebieten zu scheitern: Simmeraths Bürgermeister Bernd Goffart zeigt beim Ortstermin eine frisch gemähte Wiese, die als FFH-Gebiet strengsten Schutzstatus genießt, was man ihr nicht unbedingt ansieht. Der Wasserverband habe längst Ausgleichsflächen erworben, um dort vergleichbare Magerwiesen anzulegen. Foto: Marco Rose

Auf Anregung von Monschaus Bürgermeisterin Carmen Krämer hatten sich die Nordeifel-Kommunen für das Modellprojekt des Bundes zur „Erarbeitung von regionalen Resilienzstrategien“ beworben. Beim Workshop mit dabei neben Krämer und Goffart: die Bürgermeister von Roetgen, Hürtenwald, Heimbach und Kreuzau.

Lobby-Arbeit vor idyllischer Kulisse

Während Carmen Krämer den Nutzen hier vor Ort gewonnenen Erkenntnisse für Kommunen nicht nur in der Nordeifel betont, verfolgen Bernd Goffart und Gerhard Schmitz, der Leiter des Wasserwerks, beim abschließenden Gang von der Höfener Mühle bis hinunter zur Talsperrenmauer auch praktische Ziele: „Wir wollen die Gelegenheit nutzen, um denen, die über solche Projekte sonst nur am Schreibtisch zu entscheiden haben, die Situation vor Ort zeigen. Denn das hat eine ganz andere Wirkung, als wenn wir das nur in Schriftsätzen darlegen“, sagt Goffart mit Blick auf die Teilnehmer aus den Reihen der Bezirksregierung.

Fachgespräche an der Talsperre: Beim Gang von der Stauwurzel zur Staumauer werben die Verwaltungschefs Bernd Goffart (Simmerath), Carmen Krämer (Monschau), Jorma Klauss (Roetgen) und Stephan Cranen (Hürtgenwald) bei den Entscheidern um Zustimmung für das Erweiterungsprojekt. Ein entsprechender Antrag wird derzeit vorbereitet. Foto: Marco Rose

Muscheln nicht direkt betroffen

So seien die namensgebenden Perlenmuscheln von einem Ausbau der Talsperre trotz eines Verlustes von 840 Metern Bachlauf direkt gar nicht betroffen, betonen Goffart und Schmitz. Deren Vorkommen sei auf die Bachtäler oberhalb der Höfener Mühle beschränkt, was ein „Monitoring“ nun noch einmal belegen soll – eine Überflutung des höher gelegenen Bereichs sei zudem praktisch ausgeschlossen, sagt Goffart. Auch beim Höchststau bei einem 10.000-jährigen Ereignis sei die Mühle nicht betroffen.

Nebenher bemerkt seien auch die Auswirkungen auf bestehende Wanderwege marginal. Der von der Höfener Mühle zur Talsperrenmauer führende Weg müsse lediglich im oberen Bereich etwas verlegt oder mit Stelzen erhöht werden – Wanderer würden dann näher am Wasser mit einer noch schöneren Aussicht belohnt.

Die Staumauer der Perlenbachtalsperre. Foto: Marco Rose

Ein auf dem Papier ausgesprochen schwergewichtiges Argument gegen den Ausbau entpuppt sich bei der Begehung als vergleichsweise unspektakulär: Die nach der europäischen FFH-Richtlinie (Flora Fauna Habitat) streng geschützten Magerwiesen zwischen Höfener Mühle und der sogenannten Stauwurzel würden bei einem um mehrere Meter erhöhten Füllstand überflutet. Doch wäre das ein solcher Verlust, wie ihn der Schutzstatut nahelegt? Für Bernd Goffart eindeutig nicht: Der CDU-Politiker weist mit der Hand auf in Plastikfolie verpackte Heuballen, wie sie auf landwirtschaftlich genutzten Flächen überall in der Eifel zu sehen sind. „Die Bevölkerung hat null Verständnis dafür, wenn unser Projekt an einer solchen Wiese zu scheitern droht“, sagt Goffart.

Die Wiesen werden einmal im Jahr gemäht und dienen als Lebensraum für Pflanzen, die auf überdüngten Weiden ansonsten nicht mehr gedeihen, und die wiederum einen Lebensraum für viele Insekten bilden. Doch der ließe sich ersatzweise auch woanders schaffen, sagen die Verantwortlichen des Wasserverbands und verweisen auf bereits erworbene Ausgleichsflächen.

„Kampf um das Wasser“