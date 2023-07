Bürgerabend : Geselliger Start für das große Fest am See

Mit Musik begann das Volksfest Rursee in Flammen am Donnerstagabend - mit viel Musik geht es am Freitag und Samstag weiter. Foto: Heiner Schepp

Rurberg Der Bürgerabend macht alle Jahre wieder Appetit auf das größte Volksfest in der Eifelregion – Rursee in Flammen.

Neudeutsch nennt man es wohl „Infotainment“, was der Bürgerabend alle Jahre wieder zur Eröffnung des großen Volksfestes „Rursee in Flammen“ zu bieten hat. Und gerade diese Mischung aus aktuellen Informationen zum bunten Programm am Wochenende und geselliger Unterhaltung sorgte auch diesmal dafür, dass sich die Festwiese am Antoniushof am Donnerstagabend rasch füllte, als Dirigent Harry Brandts pünktlich den Taktstock für seine zwei Dutzend Melano-Musiker auf der Bühne hob.

Die Show- und Swingband aus Steckenborn war der rote und musikalische Faden des Abends und sorgte bis Einbruch der Dunkelheit am Rursee für mal flotten, mal gemütlichen Wohlklang beim Bürgerabend.

Auf der Bühne moderierte Bruno Nellessen nach einjähriger Abstinenz souverän und mit Witz die Redebeiträge an. Das Publikum erfuhr von den politischen Gästen, warum Rursee in Flammen ein ganz besonderes Fest ist, von den Sponsoren, warum sie das Fest alljährlich gerne begleiten und unterstützen, und von Cheforganisator Sander Lutterbach, wer eigentlich hinter den Abläufen eines solchen, mehrtägigen Großevents steckt. „Wir sind alle Ehrenamtler“, stellte Lutterbach fest.

Sie schultern das große Volksfest am Rursee: Sander Lutterbach und die Spitze seines über 200-köpfigen Helferteams. Foto: Heiner Schepp

Er verriet auch, was eine so kurzfristige Absage des Headliners beim Rurseerock für eben jenes ehrenamtliche Orgateam bedeutet und wie der „Krisenstab“ diese Herausforderung binnen 24 Stunden meisterte. Wie berichtet, springen beim Rurseerock am Freitag statt der Indierockband Madsen nun mit „Planschemalöör“ und den einheimischen „Billy Boys“ gleich zwei Bands in die Bresche. Gleichwohl muss das Orgateam theoretisch über 1000 vorverkaufte Tickets nun zurückabwickeln – „es sei denn, die treuen Rurseerockfans spenden das für die Karten bezahlte Geld für kommende Events“, meinte Sander Lutterbach augenzwinkernd.

Ansonsten aber steht das Programm für den Samstag wie vorgesehen und wird mehrere Zehntausend Besucher von Nah und Fern anlocken. So wie am Freitag, steht auch am Samstag neben den Marktgassen die Musik im Mittelpunkt, „zehn Gruppen sorgen für 30 Stunden Livemusik“, freute sich Organisationschef Lutterbach, der auch Ortsvorsteher von Rurberg ist. Höhepunkt und Abschluss wird natürlich wieder das Höhenfeuerwerk ab 23 Uhr sein, dass nach Stand der Prognosen trocken über die Bühne gehen sollte. Begleitet wird es wie immer von den bunt illuminierten Schiffen und Bötchen auf dem See.