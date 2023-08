Neue Kläranlage : „Geplanter Standort ist eine Katastrophe“

Der beliebteste Rundweg von Imgenbroich: die "Höhe-Runde" zwischen Imgenbroich/Grünentalstraße und Menzerath (hinten). Auch die Bewohner auf dem Campingplatz "Jone-Bur" (rechts) hätten die neue Kläranlage buchstäblich vor der Nase, wenn der Standort denn realisiert werden würde. Foto: H. Schepp

Imgenbroich Anfang Juni hat der Wasserverband Eifel-Rur die Höhenlage bei Menzerath als favorisierten Standort für eine neue Kläranlage vorgestellt. Gegen diese Pläne formiert sich nun heftiger Widerstand.

„Das ist eine Katastrophe“, sagt Lars Welter und lässt den Blick über das saftige Grün der Wiesen schweifen. Denn in dieser exponierten Lage, dem Höhenrücken zwischen Imgenbroich und Menzerath, sollen in nicht allzu ferner Zukunft die Bagger anrollen und soll eine große, moderne Kläranlage gebaut werden. „Ausgerechnet an der schönsten und beliebtesten Spazier-, Wander- und Laufrunde von Imgenbroich, wo man Natur, Luft und Erholung noch genießen kann“, sagt der 37-jährige Familienvater, der deshalb vor gut einer Woche eine Bürgerinitiative gegen den Bau der Kläranlage in Imgenbroich/Menzerath ins Leben gerufen hat.

In kürzester Zeit und ohne große Werbung hat er in wenigen Tagen bereits an die 100 Unterstützer gesammelt.

So wie viele andere Bürger ist auch Lars Welter Anfang Juni durch einen Bericht unserer Zeitung auf die Pläne des Wasserverbandes Eifel-Rur (WVER) aufmerksamen geworden, der diese im Monschauer Bau- und Planungsausschuss präsentiert und den Standort bei Menzerath eindeutig favorisiert hatte.

Foto: H. Schepp

Danach beschäftigen sich Experten des Wasserverbands Eifel-Rur (WVER) bereits seit Jahren mit der notwendigen Sanierung des Monschauer Abwassersystems. Verschiedene Varianten wurden in den vergangenen zwei Jahren von einer Arbeitsgruppe geprüft – bis hin zu der Möglichkeit, sämtliche Kläranlagen in der Stadt Monschau zu schließen und eine Leitung zur Simmerather Kläranlage nahe der Kalltalsperre zu verlegen.

Inzwischen sind aber nur noch zwei Varianten im Rennen, von denen die Abwasserexperten eine deutlich bevorzugen: den Neubau einer modernen Kläranlage in Imgenbroich. Bis auf Kalterherberg würden dann alle Kläranlagen in der Stadt geschlossen. Einen exakten Standort für diese Kläranlage hat der WVER angeblich noch nicht ins Auge gefasst, hatte aber in seiner Präsentation recht deutlich das Grünland zwischen dem unteren und oberen Höheweg, oberhalb des Campingplatzes und zwischen Grünentalstraße und Menzerath gelegen, als „ideal“ bezeichnet.

Nach den Worten von WVER-Vorstand Joachim Reichert könnte die Anlage nach dem Vorbild der unmittelbar am Rursee gelegenen Kläranlage in Woffelsbach so gebaut werden, „dass sie im Landschaftsbild nahezu unsichtbar bliebe“. Der WVER würde sich laut Reichert die Hanglage Richtung Rurtal zunutze machen, um die Kläranlage optisch zu „verstecken“. Technisch sei inzwischen viel möglich, hatte Reichert erzählt.

„Das ist doch überhaupt nicht miteinander zu vergleichen, eine Anlage unten am Seeufer und eine Kläranlage in einer der höchsten Lagen bei Imgenbroich“ sagt Lars Welter. Und selbst in der Hanglage sei die Anlage weithin zu sehen, ist er sicher.

Noch schlimmer aber sei der immense Eingriff in eine der letzten grünen Kulturflächen des ansonsten dicht bebauten Dorfes, sagt auch Thomas Moeris. Der 46-Jährige hat die Auflistung und Auswertung der verschiedenen Varianten für einen neuen Standort gelesen und ungläubig festgestellt: „Bei allen Alternativen werden die Nachteile sehr hoch eingestuft, beim Standort hier sehen die Planer offenbar überhaupt keine Nachteile.“ Dies zeuge davon, dass die Experten wohl den Standort nur kurz für ihre Vermessungen aufgesucht hätten. „Sonst hätten sie gesehen, wie viele Menschen hier joggen, spazieren und radeln“, sagt auch Fabian Schleth, dessen Söhne – wie so viele – auf dem meist flachen Wirtschaftsweg das Fahrradfahren gelernt haben. Sehr häufig sehe man auch Rollstuhlfahrer aus dem Dorf und aus dem nahegelegenen Seniorenheim, die diesen einzigen Weg ohne viel Gefälle oder Steigung für einen Ausflug nutzen.

Die drei Familienväter sind, ebenso wie ihre Unterstützer, davon überzeugt, dass man die neue Kläranlage am vom WVER favorisierten Standort nicht nur optisch, sondern auch geruchstechnisch sehr wohl wahrnehmen wird. „Die Anlage ist südwestlich der Ortslage geplant. Und das heißt, dass der sehr häufige Südwestwind die Geruchsbildung genau in Richtung der Wohnbereiche Grünentalstraße, Rulertsweg, Steinrötsch und den Campingplatz blasen wird“, fürchten Lars Welter, Thomas Moeris und Fabian Schleth. Und bei den vor allem im Winter häufigen Ostwindwetterlagen bekomme Menzerath die Emissionen ab. Laut Zeitungsartikel hatte der Planer selbst eingeräumt, dass die Emissionen einer modernen Anlage zwar heute „minimal“ seien, eine Geruchsbelästigung aber nicht zu 100 Prozent auszuschließen sei.

Damit war Joachim Reichert in der Sitzung auch auf Bedenken des Imgenbroicher Ortsvorstehers Peter Weber (CDU) eingegangen, der dem WVER vorgeworfen hatte, die Fotos in der Präsentation geschickt so aufgenommen zu haben, um eine möglichst große Entfernung zum Wohngebiet zu suggerieren. „Tatsächlich sind das aber maximal 70 Meter zu den ersten Häusern und dem Campingplatz“, sagte Weber und hatte ebenfalls „Bauchschmerzen“ bei dem Gedanken an einen Neubau an diesem Ort geäußert. Von der Ortspolitik, aber auch von Rat und Verwaltung insgesamt erhofft sich die Bürgerinitiative Unterstützung im Kampf gegen die Pläne, „ehe das Projekt richtig ins Rollen kommt“.

Nicht gelten lassen die Sprecher der Bürgerinitiative den Vorwurf, man lehne den Standort Imgenbroich für die Kläranlage nach dem Sankt-Florians-Prinzip ab, wolle also die Belastung nur nicht im eigenen Lebensraum dulden. „Der Ort Imgenbroich trägt als Hauptgewerbestandort wie kein anderer Stadtteil hohe Belastungen zum Wohle aller Monschauer Bürger. Da müssen wir nicht auch noch eine Kläranlage für die gesamte Stadt Monschau direkt am einzigen und schönsten Rundwanderweg des Dorfes hinnehmen“, sagt Lars Welter. Für ihn wäre es sinnvoller, die vorhandene und gewachsene Kläranlage in Konzen um eine weitere Klärstufe zu erweitern statt eine komplett neue Anlage am anderen Ort zu bauen. „Es ist doch höchst fraglich, ob die Kosten für ein Neubauprojekt tatsächlich günstiger bleiben als ein Ausbau an vorhandener Stelle, der zudem nachhaltiger und ökologischer wäre“, so Welter.