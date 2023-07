Hochwasser : Geleistete Hilfen, geforderte Versicherungen und vermisstes Tempo

Vor zwei Jahren richtete die Flutkatastrophe dramatische Schäden im Tal der Vicht an. Vieles ist aufgearbeitet, einiges bleibt zu tun und über Konsequenzen wird gestritten. Foto: Jürgen Lange

Nordeifel Drei Abgeordnete erklären sich zum Jahrestag der Hochwasserkatastrophe. Die Schwerpunkte von Daniel Scheen-Pauls, Werner Pfeil und Lukas Benner sind unterschiedlich gewichtet.

„Noch sind die Folgen der Flut an vielen Stellen sichtbar“, erklärt Daniel Scheen-Pauls. „Aber es ist auch zugleich viel passiert und der Wiederaufbau in vollem Gange“. Der CDU-Landtagsabgeordnete geht in die Details der Aufarbeitung.