Segelcamp in Woffelsbach : Gelebte Integration am Rursee

Kreative Angebote aller Art bestimmten das Programm des 13. Integrativen Segelcamps am Rursee. Wenn das Wetter mal nicht mitspielte, dann kamen eben die Kartenspiele auf den Tisch. Foto: Peter Stollenwerk​

Woffelsbach Das 13. Integrative Segelcamp in Woffelsbach war für 82 Teilnehmer wieder ein nachhaltiges Ferienabenteuer.

Stammgast in den Sommerferien auf dem Wassersportgelände der RWTH Aachen am Rursee bei Wildenhof ist seit vielen Jahren das Integrative Segelcamp. Zum 13. Mal hatte jetzt der Verein zur Förderung von Integrativen Jugendcamps mit Sitz in Aachen Jugendliche aus fünf Nationen, darunter auch zum zweiten Mal rund 20 ukrainische Jugendliche sowie Teilnehmer mit Handicap ans Rurseeufer zu allerlei sportlichen Aktivitäten eingeladen.

Die Gruppe kommt hier an einem der schönsten Fleckchen in der Eifel zusammen, um an fünf Tagen ein Gemeinschaftsgefühl zu erleben, das ebenso intensiv wie nachhaltig ist. Das Konzept „Integration durch Sport“ ist der gemeinsame Nenner, und 18 Betreuer kümmern sich um die in Kleingruppen aufgeteilten Teilnehmer. Die Zusammenarbeit des Vereins mit der RWTH Aachen, dem Aachener Bootsclub, der DLRG und einer Reihe weiterer Kooperationspartner machen den Aufenthalt am Wassersportparadies Rursee erst möglich, und für eine Vielzahl von Teilnehmern bedeutet diese Freizeitmaßnahme den einzigen Urlaub im Jahr überhaupt.

Eingebunden ist die etwas andere Freizeitmaßnahme am Rursee in das bereits stattgefundene 18. Segelflug-Camp auf dem Flugplatz Merzbrück und das noch im Oktober in Simmerath stattfindende Integrative Zirkus-Camp, das nun zum dritten Mal angeboten wird.

Es weht ein besonderer Geist am Rursee bei einem abwechslungsreichen Sport- und Kreativangebot. Einblick in die Atmosphäre nahm jetzt auch die große Gruppe der Förderer, Sponsoren und Geldgeber der Veranstaltung, allen voran Stadt und Städteregion Aachen und der Landschaftsverband Rheinland. Aber auch beispielsweise Fußball-Regionalligist Alemannia Aachen, am Rursee vertreten durch Geschäftsführer Sascha Eller, sitzt mit im Boot der Förderer.

Auf ein großes Netzwerk von Unterstützern kann sich das Integrative Segelcamp am Rursee verlassen. Foto: Peter Stollenwerk

Uschi Brammertz, die Vorsitzende des Vereins zur Förderung von Integrativen Jugendcamps, hat mit viel Engagement ein Netzwerk aus Unterstützern aktiviert. Sie war auch im Jahr 2022 DFB-Ehrenamtspreisträgerin, wie Bernd Mommertz, der Vorsitzende des Fußballkreises Aachen, am Rande wissen ließ. Die geplante Rundfahrt auf dem Rursee für Förderer und Campteilnehmer fiel diesmal jedoch sprichwörtlich ins Wasser. Bei der Rurseeschifffahrt verzichtete man bei kräftigem Westwind lieber auf ein kritisches Anlegemanöver.

Der Vorsitzende des Fördervereins „Integration durch Sport“, Hans Georg Suchotzki, war daher zum „Improvisieren“ gezwungen, und begrüßte die Gäste in den Räumen der Sportstätte, wo das Trompetenensemble der Musikhochschule Aachen für hochwertige Unterhaltung sorgte, während die Leiterin des Camps, Joana Ludwig, Einblicke in den Ferienalltag am Rursee gab. Das ausgebliebene Sommerwetter habe die Aktivitäten, von Standup-Paddling, über Kanufahren bis hin zu Boxen und Bauchtanz, kaum beeinträchtigt. „Hier gibt es keine Berührungsängste“, sagte Ludwig. Integration werde beim Segelcamp „einfach gelebt“.

Die stellvertretende Städteregionsrätin Elisabeth Paul hob den euregionalen Gedanken des Projektes hervor, das schon einem frühen Zeitpunkt Inklusion in der Praxis umgesetzt habe.

Kaan Cevahir, stellvertretender Referatsleiter in der Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen, sah als Alleinstellungsmerkmal des Camps ebenfalls den Inklusionsgedanken. „Hier gelingt die Zusammenführung“, und das sei auch im Interesse des Landes.

Der Rursee bei Woffelsbach und das Wassersportgelände der RWTH Aachen (Mitte) waren die wunderbare Kulisse für das Integrative Segelcamp. Foto: Peter Stollenwerk

Reinhard Ulbrich, Präsidiumsmitglied des Landessportbundes, sagte eine weitere Unterstützung des integrativen Camps zu: „Was hier passiert, ist handfest und konkret“.

Letztmalig in seiner Funktion als Aachener Polizeipräsident erläuterte Dirk Weinspach, dass die integrativen Camps auch aus Sicht der Polizei von großer Bedeutung seien. „Hier geht es um Gemeinsamkeit und nicht um Unterschiede“. Die damit erzielte Solidarität verringere das Konfliktpotential. Außerdem sah Weinspach die Nähe zur Natur als wichtigen Nebeneffekt des Camps.

Als Vertreter des Landschaftsverbandes Rheinland, der Bewilligungsbehörde, sagte Constantin von Kleinsorgen, dass diesmal wegen des insgesamt hohen Bedarfs an Mitteln für die Jugendarbeit die Gelder ein wenig gekürzt worden seien. Die Förderung aber stehe nicht in Frage, denn man habe erkannt, dass das Prinzip Inklusion durch Sport funktioniere.