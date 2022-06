B258 : Bundesstraße in Roetgen nach Geldautomatensprengung gesperrt

Roetgen Die B258 in Roetgen ist am Mittwochmorgen nach einer Sprengung an einer Bankfiliale gesperrt. Unbekannte hatten das Gebäude in der Nacht stark beschädigt. Ein Anwohner steht unter Schock.

Gegen 3:11 Uhr in der Nacht auf Mittwoch haben Unbekannte versucht, eine Bankfiliale an der Bundesstraße in Roetgen aufzusprengen. Ein Anwohner erlitt durch die Detonation einen Schock. Ob die Täter Bargeld erbeuteten, konnte die Polizei Aachen am Morgen noch nicht sagen. Die B258 musste weiträumig abgesperrt werden.

Aus Aachen kommend ist die Bundesstraße am Morgen zwischen der Einmündung Rosentalstraße und Hauptstraße gesperrt. Der Verkehr wird in Roetgen über die Rosentalstraße, dann rechts über die Hauptstraße und wieder links auf die B258 in Richtung Eifel geführt.

Aus Richtung Eifel kommend ist die Straße ab Fringshaus gesperrt, der Verkehr wird über die Nebenstrecke über Lammersdorf in Richtung geleitet.

Wie lang die Sperrung andauert, war laut Polizei noch nicht abzusehen. Das Gebäude wurde bei dem Sprengungsversuch stark beschädigt. Laut bisheriger Polizeierkenntnisse versuchten die Täter nicht, einen außenliegenden Geldautomaten, sondern einen Zugang zur Filiale zu sprengen. Der unter Schock stehende Mann war laut Polizei der einzige Bewohner.

