Versuchter Raubüberfall : Gäste verhindern Raub auf Gaststätte in Simmerath

Simmerath Ein maskierter und bewaffneter Mann hat am Dienstagabend versucht, einen Wirt in Simmerath auszurauben. Als Gäste eingriffen, flüchtete er. Die Polizei Aachen sucht nun Zeugen.

Ein maskierter Täter hat am Dienstagabend versucht, eine Gaststätte in der Kammerbruchstraße in Simmerath zu überfallen. Mit einer Schusswaffe in der Hand hatte der Mann um kurz vor 23 Uhr das Lokal durch den Seiteneingang betreten und den Wirt zur Herausgabe des Bargeldes aufgefordert.