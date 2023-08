600 Werke zum Thema „Allianzen“ : Start des zweiten Fotografie-Festivals der Städteregion

Rund 600 Werke sind beim zweiten Fotografie-Festival zu bestaunen. Foto: Sabine Rother

Monschau Im überfüllten Monschauer Aukloster ist das zweite Fotografie-Festival der Städteregion zum Thema „Allianzen“ gestartet. Rund 600 Werke sind dort bis zum 10. September ausgestellt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sabine Rother

Sie springen, träumen, trauern, lachen oder stehen in einem Nebel, der Venedig verhüllt und die Stille greifbar werden lässt: Das zweite Fotografie-Festival der Städteregion Aachen ist eröffnet. Bis zum 10. September bieten Galerien und kulturelle Einrichtungen an 18 Ausstellungsorten rund 100 international und regional bekannten Fotografinnen und Fotografen die Möglichkeit, 600 Werke aus 6000 eingereichten und von Juroren aus Paris, Berlin, Salzburg und Hamburg ausgewählten Dateien zu zeigen. Gefördert wird das Festival durch das Land NRW und die Sparkasse Aachen.

Der Vortragssaal des Auklosters in Monschau platzt aus allen Nähten, die Menschen stehen an den Wänden und in den Türen, um zu erleben, wie Organisatorin Nina Mika-Helfmeier, Leiterin der Stabsstelle Kultur der Städteregion, den Ausstellungsmarathon startet. Engagiert unterstützt wird sie von Monschaus Bürgermeisterin Carmen Krämer, die über den Zustrom der Interessierten staunt. „Wir sind Nina Mika-Helfmeier unfassbar dankbar, dass sie das geschafft hat“, betont Carmen Krämer. „Es ist nicht selbstverständlich, dass renommierte mit talentierten Fotografinnen und Fotografen in dieser Form zusammengeführt werden.“ Das Motto „Allianzen“ sei in vielfacher Weise umgesetzt.

Gleichzeitig gibt es für alle Interessierten die Möglichkeit, einige der Kuratorinnen und Kuratoren persönlich kennenzulernen, unter anderem in vier von der Organisatorin geführten Talkrunden – zum Beispiel Johanna Breede, die im Kreuzgang des Auklosters die bewegenden Schwarzweiß-Fotoarbeiten zum Gedanken „Magie der Stille“ zusammengestellt hat.

Ein Werk der Fotografin Miriam Tölke. Foto: Miriam Tölke courtesy Johanna Breede PHOTOKUNST

Zur Eröffnung ist von „Stille“ zwar nicht die Rede, doch als aus der benachbarten einstigen Klosterkirche Orgelklänge herüberwehen, verstummen doch ein paar Plaudereien. Vor Ort ist gleichfalls Cordula Lebeck, Ehefrau des Fotografen Robert Lebeck, die in Monschau sowie in Aachen (Galerie am Elisengarten) und in Eupen (Galerie Fox) Bilder ihres Mannes betreut. „Er hat immer einen Moment länger gewartet, als alle anderen, bevor er auf den Auslöser gedrückt hat, er lächelte“, erinnert sie sich. 17 Tänzerinnen und Tänzer aus Kuba, Italien, Deutschland und Belgien tragen zudem zur Eröffnung einen Open-Air-Danse en Ville bei.

Das Spektrum der Fotoarbeiten ist bereits enorm. Immer wieder erfahren die Gäste von Vernetzungen, wenn etwa der Goldschmied Benedikt Förster-Heyne zusammen mit seiner Ehefrau, der Sängerin Regina Maria Heyne, im Raum für Kultur in Aachen den fotografischen Blick auf Dreharbeiten zu Kinofilmen öffnet und gleichzeitig Schmuck für Catherine Deneuve kreiert. Projekte stehen hoch im Kurs – etwa im „Raum für Gäste“ von Vera Hilger in Aachen (Warmweiherstraße 40) oder im „Raum für Kunst“ der Sparkasse – mit überraschenden Straßen-Szenen. Um die verlassenen ländlichen Regionen im Frankreich der Jahre 1987 bis 2017 kümmert sich Hans W. Krämer in Aachen (Jakobstraße76a).

Eine Fotografie mit dem Titel „Sonne im Frühling, auf den Stufen der Glyptothek, München, 1950“ von Herbert List. Foto: ©Herbert List / Magnum Photos/Herbert List

Sie finden eine melancholische Antwort durch Eindrücke aus der Städteregion – das Sterben der Dörfer aufgrund des Braunkohle-Tagebaus in nächster Nähe. Der Eschweiler Kunstverein (Raiffeisenplatz 1-3) gibt unter anderem der Fotodokumentation zum Lucherberger See von Ernst Wawra Raum – einst ein Kühlwasserbecken der RWE, nun ein Biotop – bald Wüste, denn das Wasser wird abgelassen.