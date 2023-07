Photovoltaik und Windkraft : Wo liegt in der Städteregion das größte Potenzial?

Geklärt werden soll, in welcher Form der Energiegewinnung für die Kommunen das größte Potenzial liegt. Foto: dpa/Patrick Pleul

Nordeifel/Städteregion Damit bis zum Jahr 2030 mehr Strom aus erneuerbaren Energien kommt, vergibt die Städteregion Fördermittel an die Kommunen. Diese sollen untersuchen lassen, welche Flächen das größte Potenzial haben.

Bis 2030 sollen 75 Prozent des von den Haushalten in der Städteregion Aachen verbrauchten Stroms aus erneuerbaren Energien kommen. „Ob Sonne oder Wind – um dieses Ziel zu erreichen, müssen alle verfügbaren Quellen optimal genutzt werden“, erklärt die Städteregion.

In diesem Jahr standen im Haushalt der Städteregion dafür insgesamt 300.000 Euro zur Verfügung. Damit können Kommunen untersuchen lassen, in welcher Form der Energiegewinnung für sie das größte Potenzial liegt. Die Kommunen konnten grundsätzlich einen Zuschuss in Höhe von 1/9 der im Haushaltsjahr zur Verfügung stehenden Gesamtsumme und maximal 90 Prozent der Gesamtkosten des Vorhabens beantragen. Von der paritätischen Aufteilung der Fördermittel konnte im begründeten Einzelfall abgewichen werden. Die Höhe der Auszahlung richtet sich nach den konkret nachgewiesenen Kosten der Studien. Die Antragsfrist lief laut Richtlinie vom 1. Januar bis 31. März.

Viele Kommunen hatten Anträge gestellt. Insgesamt wurden 230.000 Euro ausgezahlt. „Die übrigen 70.000 Euro sind noch nicht verplant. Die Entscheidung darüber, wie sie verwendet werden, steht noch aus“, teilt die Städteregion auf Anfrage mit. Die Entscheidung, ob im nächsten Jahr erneut Anträge gestellt werden können, obliegt der Politik.

Friederike von Spankeren von der Stabsstelle Mobilität und Klimaschutz der Städteregion zieht eine positive Bilanz: „Die meisten werden mit Hilfe der Fördermittel die Potenziale für Freiflächen-Photovoltaik und Photovoltaik-Anlagen auf landwirtschaftlichen Flächen untersuchen.“

Die Gemeinde Roetgen hatte auf Basis eines Preisangebotes zunächst mit Gesamtkosten der Studie von 15.000 Euro und einer Zuwendung der Städteregion in Höhe von 13.500 Euro kalkuliert. Am Ende wurde es dann doch etwas mehr, und die Gemeinde erhielt 16.075,28 Euro Förderung. Am Tor zur Eifel sollen auch explizit Wasserflächen als mögliche Standorte untersucht werden.

Die Stadt Monschau habe noch keinen Antrag gestellt, erklärt Bürgermeisterin Carmen Krämer auf Anfrage. Mit Blick auf potenzielle Freiflächen für Photovoltaikanlagen habe man zunächst mit den Landwirten reden wollen. Hinsichtlich der Windkraft liege bereits eine Potenzialanalyse vor.

Die Gemeinde Simmerath hat einen Zuschuss in Höhe von 45.000 Euro erhalten. Für Photovoltaik dürften aber keine landwirtschaftlich genutzten Flächen geopfert werden, sagt Bürgermeister Bernd Goffart. „Wir machen das nur, wenn dadurch keine landwirtschaftlichen Betriebe gefährdet werden“, betont er.

Alsdorf hat 23.615,55 Euro erhalten, Baesweiler 72.000 Euro, Eschweiler 29.700 Euro, Stolberg 13.500 Euro und Herzogenrath 33.711,65 Euro.

Während einer Informationsveranstaltung rund um die planungsrechtliche Situation der Solarenergie in NRW hat die technische Dezernentin der Städteregion, Susanne Lo Cicero-Marenberg, kürzlich die Förderbescheide übergeben. Die Herausforderungen sind ohne Frage hoch: „Um die Energiewende zu meistern und die Klimaziele zu erreichen, müssen alle Kommunen eng zusammenarbeiten und das Maximum herausholen. Das unterstützt die Städteregion, sowohl finanziell als auch mit Informationen und Netzwerken“, sagte Lo Cicero-Marenberg.

Netzwerken war auch das entscheidende Stichwort bei der schon erwähnten Infoveranstaltung. Dabei lieferte der Rechtsanwalt Dr. Felix Pauli den Vertreterinnen und Vertretern der Städte und Gemeinden Informationen zur planungsrechtlichen Situation rund um die Solarenergie in Nordrhein-Westfalen. Die Teilnehmenden nutzen insbesondere die Möglichkeit, sich abzustimmen und auszutauschen. Interessant war, dass das Land Nordrhein-Westfalen just einige Stunden vor der Veranstaltung den Entwurf zur Änderung des Landesentwicklungsplans veröffentlicht hatte. Auf dieser Basis konnten die Gäste schon die künftigen Steuerungsmöglichkeiten für Windenergie und Freiflächen-Photovoltaik diskutieren.

Der Landesentwicklungsplan ist das zentrale Steuerungsinstrument für die räumliche Entwicklung in Nordrhein-Westfalen. Ziel der beschlossenen Änderung ist die Umsetzung des „Wind-an-Land-Gesetzes“ des Bundes. Dieses sieht vor, dass 1,8 Prozent der Landesfläche in Nordrhein-Westfalen (rund 61.400 Hektar) für Windenergie genutzt werden. Hinzu kommt die Erweiterung der Möglichkeiten für Freiflächen-Photovoltaik. Bis zum 28. Juli 2023 können noch Stellungnahmen zum Entwurf der Planänderung an die zuständige Landesplanungsbehörde beim Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie NRW abgegeben werden. Weitere Informationen gibt es hier: https://landesplanung.nrw.de/landesentwicklungsplan.

(red/ag)