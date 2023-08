„Mehr als nur eine Muckibude“ : Michael Anders übergibt das „Fit for Life“ nach 25 Jahren in die Hände seiner Kinder

Michael Anders (59) übergibt das von ihm vor 25 Jahren gegründete Fitnessstudio „Fit for Life“ in Rollesbroich nun an seine Kinder Celina und Jeff. Foto: Marco Rose

Rollesbroich Das Fitnessstudio „Fit for Life“ in Rollesbroich feiert in diesem Jahr 25-jähriges Bestehen. Der Gründer und ehemalige Bodybuilding-Weltmeister Michael Anders übergibt die Geschäftsführung an seine Kinder Celina und Jeff.

Nachhaltigkeit ist für viele Menschen ein Traum. Einer, der diesen sogar leben konnte, ist Michael Anders. Seit 25 Jahren gibt der mehrfache Bodybuilding-Weltmeister sein Wissen und seine Erfahrung über die Arbeit am und mit dem Körper weiter. Das wirkt nach, selbst wenn der 59-Jährige sich in diesem Jahr aus dem aktiven Geschäft verabschiedet. Doch Anders hat unzählige Menschen sportlich geprägt, angeleitet, und dieser Input ist auch nicht mit dem Jahr 2023 beendet: Seine Kunden trainieren weiter mit dem, was er ihnen mitgegeben hat. Und noch mehr: Seine Arbeit wird weitergeführt von seinen Kindern Celina und Jeff, mittlerweile die Geschäftsführer des Fitness-Studios Fit for Life in Rollesbroich. Mehr Nachhaltigkeit geht nicht!

Zuerst in Kesternich

Am 1. August 1998 gründete Anders sein erstes Sportstudio, damals in Kesternich auf 350 Quadratmetern. Nun übergibt er seinen Kindern eine hochmoderne Trainingsstätte im Rollesbroicher Gewerbegebiet. Mit dem WM-Titel im Rücken war es ihm dort im Februar 2002 möglich, einen Neubau von 800 Quadratmetern zu beziehen. „Ohne die Unterstützung meiner Frau Martha und ohne Celina und Jeff wäre das Fit for Life nicht das, was es heute auf 1800 Quadratmetern ist“, verweist der Modellathlet auf sein wichtigstes„Team“, seine Familie. Seine Ehefrau hielt ihm den Rücken frei, sie betrieb in den Anfangsjahren ein Sonnenstudio in Simmerath, kümmerte sich um die Kinder und setzte als „Bodybuilder-Köchin“ den anspruchsvollen Essensplan des Weltmeisters in seinen Vorbereitungsphasen um.

Für Celina Anders (29) geht mit der Übernahme des Studios ein Lebenstraum in Erfüllung. Foto: Anders

25 Jahre im Dienst seiner Kundschaft, ohne dabei in den ersten Jahren seine eigene Sportlerkarriere aus dem Blick zu verlieren. Viermaliger Deutscher Meister, zwei Weltmeistertitel, einmal Vizeweltmeister und einmal WM-Dritter: Geschäft und Sportkarriere - beides gemeinsam zu bewältigen, verlangt vor allem eins: Disziplin. Und davon besaß der gelernte Anlagen-Elektroniker mehr als genug. Gut für ihn selbst als Sportler, noch besser für all die Menschen, die er in seinen Studios anleiten, ausbilden und formen konnte: ein Bodybuilder im Dienste der Körperausbildung und immer stärker auch als Gesundheitstrainer und Präventivexperte. Wofür heute Trainer mit unterschiedlichsten Befähigungen und Lizenzen beschäftigt und eingesetzt werden, deckte Michael Anders bereits vor Jahrzehnten allein ab - das komplette Spektrum bis hin zur Ernährungsberatung.

Jeff Anders (25) ist künftig einer der beiden Gesachäftsführer des Studios. Foto: Anders

Leben ohne Sport undenkbar

Der gebürtige Stolberger stand unter Strom, sobald er seine „heiligen“ Hallen in Rollesbroich betrat. Darunter musste über weite Strecken die Familie leiden. Doch für Celina und Jeff gab es trotzdem kein Entrinnen: Ein Leben ohne Sport war für beide schon früh nicht mehr denkbar. Die Erstgeborene spielte Tennis, ging reiten, zum Turnen und zur Leichtathletik. Doch ihre Heimat war das Rollesbroicher Studio. „Hier habe ich mich immer am Wohlsten gefühlt. Wegzuziehen kam für mich nie in Frage.“ Die eigene Familie und die große Familie im Fitness-Studio, wo sie beides zusammen haben konnte: „Das brauche ich einfach. Diese Atmosphäre. Es gibt nicht mehr viele Familienbetriebe. Das ist sehr schade. Umso glücklicher bin ich, dass ich zusammen mit meinem Bruder das Studio nach dem Rückzug von Papa weiterführen kann.“

Celina wurde mit den Symbolen dieser Symbiose aus Sport und Wohlfühlatmosphäre groß. Papa Michael erinnert sich, „wie sie ganz stolz mit meinem ersten WM-Pokal durch die Gegend gelaufen ist, wahrscheinlich ohne zu wissen, worum es eigentlich ging“. Und sie selbst wird auf der Suche nach ersten und prägenden Eindrücken ebenfalls fündig. „Da kommt mir vor allem unsere damalige Kinder-Ecke in den Sinn, in der ich immer so gerne gespielt habe.“

Familie Anders beim Umzug in das heutige Fitnessstudio in Rollesbroich, etwa 2003. Foto: Anders

Etwas rustikaler sind die Erinnerungen von Jeff. „Damals war das Studio noch eine Baustelle. Und Papa musste auf der Zufahrt immer mit unserem Jeep Wrangler durch eine riesige Pfütze - das war für mich der größte Spaß.“

Stete Modernisierungen

Nun, eine Baustelle ist gut 21 Jahre später das „Fit for Life“ nicht mehr. Aber es ist stets im Wandel. Modernisierungen hier, Erweiterungen dort: die Räumlichkeiten haben sich mehr als verdoppelt, das Equipment wurde immer ausgeklügelter, gesundheitsorientierter und natürlich elektronischer, digitaler. Und auch das Trainerteam wurde nach und nach erweitert - mehr Kompetenz inklusive. Da passt es, dass zum 25-jährigen Jubiläum auch die neue Sauna fertiggeworden ist.

Und für das Ende des Jahres kündigt Celina Anders „weitere Überraschnugen“ an. „Mein Hobby zum Beruf gemacht zu haben und Menschen helfen zu können, macht mich wirklich glücklich“, sagt die heutige Geschäftsführerin. Neben den sportliche Genen haben sie und Jeff auch die Lust auf Weiterentwicklung vererbt bekommen. Die war bereits ein Anliegen ihres Vaters, doch die zweite Generation forciert dies noch einmal. So sehr, dass Anders Senior erst mal in so manchen Gesprächen überzeugt werden musste. Keine leichte Übung angesichts eines ehemaligen Leistungssportlers, bei dem nicht nur der Körper, sondern auch der Charakter extrem ausgeformt ist.

Rückentrainung und Rehabilitation

Das neue Geschäftsführungs-Duo jedoch besitzt ebenfalls Durchsetzungsvermögen, aber auch die Fähigkeit, Ratschläge anzunehmen. Und so mag es die Trennungsschmerzen nach seinem Rückzug etwas lindern, wenn der Fit-for Life-Gründer feststellt, dass seine Nachfolger sein Lebenswerk in seinem Sinne weiterbetreiben. Dazu gehört immer mehr der Schwerpunkt Gesundheitstraining, mit dem sich Michael Anders schon früh beschäftigt hat. „Gerade viele Ältere denken noch immer, wir hätten hier eine Muckibude. Dabei wird es für uns immer wichtiger, Hilfestellung gerade bei Rückenproblemen oder der Präventation sowie der Rehabilitation zu geben“, sagt seine Tochter.

Das eine zu tun ohne das andere zu lassen: Es gibt nach wie vor den Bereich mit Hanteln und Geräten, in dem es um Muskelaufbau oder -erhaltung geht. „Beides, Gesundheitstraining und Bodybuildung anzubieten und miteinander zu verbinden, ist uns sehr, sehr wichtig“, erklärt Jeff Anders.

Sein Kindheitswunsch, Polizist zu werden, hatte sich früh erledigt. Zwar schickte ihn sein Vater zu vielen Praktika, um sich zu orientieren. Doch sein Lebens-Navi wies schnell nur noch eine Route aus: die hin zum Fitnesstrainer. „Ich will mit Menschen umgehen, Büroarbeit wäre nichts für mich. Und zu sehen, wie sich jemand durch einen Trainingsplan, den er einhält, positiv verändert, ist das Größte.“

Klientel verändert

Das Klientel hat sich geändert, naturgemäß. Und doch ist im Familien-Studio Platz für ältere und jüngere Kundschaft. Letztere orientiert sich zunehmend an den Social Media. Auch, was die Übungen angeht. Weniger Arbeit also für Trainerinnen und Trainer? „Im Gegenteil: Man muss noch mehr kontrollieren und korrigieren, um gefährliche Ausführungen zu verhindern, die auf Dauer mehr schaden als nutzen“, erzählt Jeff Anders.

Das Sportstudio war und ist für Familie Anders mehr als nur eine Muckibude, sondern trägt auch zur Gesundheit der Kunden bei. Foto: Anders

Diese Fremdanleitungen waren bei seinem Vater noch nicht so verbreitet. Verständlich: Ansonsten wären erhebliche Platzprobleme im Studio entstanden, wenn alle neben Handtuch und Getränkeflasche auch noch illustrierte Bücher mit an die Geräte genommen hätten. Schöne neue Digital-Welt, was aber geblieben ist, ist ein Schatz, den Vater Michael hinterlassen hat und der von Celina und Jeff weiterhin gehütet wird: Als mehrfacher Weltmeister schaffte es Michael Anders, eigene Erfahrungen mit neuen Erkenntnissen zu verbinden. Von diesem Wissen aus der Praxis profitierte die Kundschaft, seine „Schülerinnen“ und „Schüler“. Aber eben auch seine Kinder. Und sie können dieses Erbe ihres Vaters verbinden mit neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen aus ihrem Studium. Der Familienname birgt das Motto: Nachhaltig Anders!

