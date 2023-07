Prozess : Filmreife Szenen, die sich nicht beweisen lassen

Schwerwiegende strafrechtliche Vorwürfe gegen einen 27-jährigen Simmerather hat das in Gemünd ansässige Amtsgericht Schleiden aufzuklären. Foto: Jürgen Lange

Gemünd/Simmerath/Stolberg Filmreife Szenen eines Duells zwischen einem Lada Niva und zwei Motorrädern sollen sich auf der Strecke von Rurberg nach Dedenborn abgespielt haben. Das Amtsgericht Schleiden versucht, Licht in die Geschichten zu bringen.

Es sind keine Kleinigkeiten, die Julia Westkamp dem 27 Jahre alten Mann aus Simmerath zur Last legt: Es geht um vorsätzliche Gefährdung des Straßenverkehrs in zwei Fällen. Es geht weiter darum, vorsätzlich „Leib und Leben eines anderen Menschen und fremde Sachen von bedeutendem Wert“ gefährdet zu haben. Es geht um die Absicht, „einen Unfall herbeiführen zu wollen, um eine andere Straftat zu verdecken“, und einen anderen „mittels eines gefährlichen Werkzeuges körperlich zu misshandeln und seine Gesundheit zu schädigen“, und einiges mehr.

An drei Fällen, die sich am 16. April 2022 gegen 16.45 Uhr auf der L128 ereignet haben sollen, macht die Staatsanwältin ihre Anklage fest: die fehlende Eignung, ein Kraftfahrzeug zu führen, vorsätzliche Gefährdung des Straßenverkehrs, versuchte gefährliche Körperverletzung, Nötigung, zweifache Sachbeschädigung und Unfallflucht. Neben dem Entzug der Fahrerlaubnis droht dem Beschuldigten eine Freiheitsstrafe, die das Schöffengericht des Amtsgerichts Schleiden verhängen kann (Az.: LS 320/22).

Was soll geschehen sein an diesem späten Samstagnachmittag im Frühjahr des vergangenen Jahres? Der junge Simmerather, so sagt er es später selbst aus, ist mit zwei Freunden in seinem Lada Niva 4x4 unterwegs von Rurberg in Richtung Dedenborn zu einem Waldparkplatz, um in der Rur zu angeln. Nachdem er 2016 seinen Führerschein gemacht hat, hat er den 2005 gebauten „Russen“ aufgemöbelt und in Camouflage lackiert. Mit 80 PS bringt so ein robuster Lada zwar viel Kraft ins Gelände, aber wenig Tempo auf die Straße.

Als hinter einer ansteigenden Linkskurve der L128 zwei Motorräder auftauchten, so sagt es die Anklage, soll der Simmerather ohne erkennbaren Anlass sein Auto abrupt abgebremst haben. Zudem soll er, als einer der beiden Kradfahrer überholen wollte, seinen Lada absichtlich nach links gezogen haben.

„Ich musste voll in die Eisen und wäre fast über den Lenker gegangen“, erklärt der aus Langenscheid stammende Fahrer der Yamaha später bei seiner Befragung durch Amtsrichterin Claudia Giesen. Allerdings sagt der Zeuge auch aus, der Lada habe seine Fahrspur nicht verlassen. Und der zweite Kradfahrer, ein Bekannter aus Stolberg auf einer nagelneuen BMW R1000, hätte nur noch überholen können, um einen drohenden Aufprall zu vermeiden.

17.118 Euro Schaden an Verkleidung

Jedenfalls soll es zum Crash gekommen sein: Der Hintern des Lada erwischt die BMW vorne; verletzt wird niemand, aber: „Der Schaden an der vorderen Verkleidung beträgt 17.118,23 Euro“, zitiert Westkamp die Anklageschrift. Anstelle sich um den Unfall zu kümmern, soll der 27-Jährige einfach Gas gegeben haben, um schnell vom Unfallort zu flüchten.

Während der Stolberger, der trotz ordnungsgemäßer Ladung erst gar nicht vor dem Schöffengericht in Gemünd erscheint, sich um die Trümmer der Verkleidung der BMW kümmert, setzt der Langenscheider mit seiner Yamaha zur Verfolgung an, um den Angeklagten auf den Unfall aufmerksam zu machen und zum Anhalten zu bewegen. „Ich habe gehupt und gewunken“, so der Kfz-Mechatroniker im Zeugenstand, und sich dann mit seiner 150-PS-Maschine vor den Lada gesetzt.

Der Beschuldigte sei aber so nahe auf sein Hinterrad aufgefahren, dass ihm Angst und Bange geworden sei. Später habe der Simmerather ihn rechts überholt, sei über einen Bürgersteig gefahren, auf dem Passanten entgegenkamen. „20 Meter vor ihnen ist er wieder auf die Straße“, so der 30 Jahre alte Zeuge.

„Über Verkehrsinsel geschoben“

Diese Schilderung ist allerdings nicht Teil der Anklage. Sie setzt wieder an in Höhe der T-Kreuzung der L128 mit der B266. Mittlerweile habe der Stolberger wieder aufgeschlossen, so Staatsanwältin Westkamp: „An der Kreuzung hielt der Angeklagte sein Fahrzeug an.“ Der Stolberger setzte sich mit der BMW vor den Lada. Als der Yamaha-Fahrer auf der Höhe des Wagens gewesen sei, „lenkte der Angeklagte den Lada nach links und schob den Zeugen samt Kraftrad über eine Verkehrsinsel in den Gegenverkehr, um seine Flucht fortzusetzen“; so die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft.

Das Bein des Zeugen habe sich dabei zwischen Krad und Auto befunden, sei aber unverletzt geblieben. An der Yamaha sei ein Schaden an der rechten Seite von 467,10 Euro. Obwohl der Beschuldigte den Unfall bemerkt habe, sei er einfach weitergefahren.

Und am Ziel, einem Waldparkplatz an der Rur, der so geschottert sei, dass man mit dem Motorrad nicht darüber fahren könne, sei der Simmerather ausgestiegen und habe ihn mit einer Handbewegung und den Worten „Was willst Du?“ bedroht, sagt der 30-Jährige aus. Auch davon ist in der Anklage, die auf den Aussagen des Zeugen bei der Polizei basiert, nichts zu lesen.

Und was sagt der Beschuldigte zu diesen Vorhaltunen? Zunächst spricht Verteidiger Torben Petry. Plötzlich gebremst habe sein Mandant hinter der steilen Linkskurve der L128, weil er Wild am Straßenrand ausgemacht habe. Die beiden Beifahrer könnten dies bestätigen; der Freund im Fond sei fast nach vorne geflogen. „Es war ein junger Hirsch“, sagt der Simmerather bei seiner Befragung durch die Richterin. Von einem Unfall, wie geschildert, hätten er und seine Beifahrer nichts bemerkt. Es gebe auch keinerlei Schaden an seinem Lada Nova, und eine Lenkbewegung nach links sei auch nicht erfolgt. Amtsrichterin Giesen kommt es bei der Befragung auf viele Details an.

„Zu langsam?“

Nach dem Abbremsen „habe ich meine Fahrt flüssig fortgesetzt“, mit 70 bis 80 km/h, ganz normal halt. Erst dann sei ihm auch ein Motorradfahrer aufgefallen, der gestikulierte. „Vielleicht weil ich so langsam war“, sagt der Simmerather ganz ruhig. „Dann ist er weitergefahren“. Kradfahrer seien auf der Strecke nun einmal häufig unterwegs. Später an der T-Kreuzung sei ein Motorrad hinter ihm gewesen, in der Ortschaft habe er es nicht mehr gesehen, so der Beschuldigte weiter. Später auf dem Parkplatz sei dann ein Motorrad einmal um seinen Wagen herumgefahren. Warum, das konnte sich der Simmerather nicht erklären.

In Erklärungsnot kommt dann aber der Zeuge mit der Yamaha, als Torben Petry zur Befragung ansetzt. Der Rechtsanwalt aus Aachen fängt an beim Treffpunkt der Kradfahrer, ihrem Fahrkönnen und den Maschinen, geht weiter mit der geplanten Route, kommt zur Frage, ob der beschuldigte Fahrer Voll- oder Dreitagesbart trug. „Bei der Polizei sind ihnen aber Bilder vorgelegt worden“, sagt der Verteidiger und beginnt, Widersprüche des Zeugen bei der Polizei und in der Verhandlung vor Gericht aufzudröseln.

Sitzung unterbrochen

An diesem Punkt unterbricht die Claudia Giesen die öffentliche Verhandlung. Richterin, Staatsanwältin und Verteidiger beraten unter Ausschluss. Nach zehn Minuten geht es weiter. Der Zeuge wird entlassen. Die beiden Beifahrer brauchen nicht mehr in den Zeugenstand.

Das Schöffengericht hat in seiner Beweisaufnahme nicht feststellen können, dass es einen vorsätzlichen Eingriff in den Straßenverkehr durch den Angeklagten gegeben hat: „Die Aussagen des Yamaha-Fahrers vor Gericht unterschieden sich von den zuvor bei der Polizei gemachten Angaben“, konstatiert Amtsrichterin Giesen. Dort hat der am Geschehen beteiligte Zeuge beispielsweise von einem Fahrmanöver des Lada nach links berichtet, im Saal 33 des Amtsgerichtes war die Rede davon, dass der Wagen in seiner Spur blieb. „Wir gehen davon aus, dass es nicht dem Willen des Angeklagten entsprach, eine Kollision oder ein bestimmtes Fahrverhalten herbeizuführen, um den BMW-Fahrer zu schädigen“, fasst die Richterin zusammen.

Das Gericht geht davon aus, dass sich „die Motorradfahrer in überschießender Geschwindigkeit“ hinter dem Lada befunden haben. Foto: Colourbox/Akhararat W

Aus Sicht des Schöffengerichtes stellt sich die Situation so dar: Der Lada-Fahrer bremst hinter der Kurve verkehrsbedingt ab, während „die Motorradfahrer in überschießender Geschwindigkeit sich hinter ihm befunden haben“. Deshalb habe der Kradfahrer aus Stolberg zum Überholen angesetzt, was man aber dem Angeklagten aus Simmerath nicht zur Last legen könne.

Damit entfalle der Vorwurf der Sachbeschädigung, Beweise für eine Nötigung fehlen. Ohne aufwendige Gutachten lasse sich nicht ergründen, ob der Beschuldigte den Aufprall akustisch oder taktil in dem Lada aus russischer Produktion hätte wahrnehmen können. Und auch bei der Situation an der T-Kreuzung lassen sich für das Gericht keine Beweise für einen strafbaren Vorsatz feststellen. Allenfalls bliebe ein Verdacht einer Nötigung und eines unerlaubten Entfernens vom Unfallort.