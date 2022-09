Brandgefahr im Nationalpark : FDP fordert Löschflugzeuge für NRW

Nordeifel/Düsseldorf Werner Pfeil fordert die Anschaffung von Spezialmaschinen, um für die Herausforderungen des Klimawandels auch in der Eifel gerüstet zu sein.

Vor dem Hintergrund zunehmender Dürre und Trockenheit wachsen in der Nordeifel die Sorgen vor einem verheerenden Großbrand im Nationalpark Eifel – wir berichteten. Der Forst befindet sich dort schon seit Jahren im Umbau zu einem Urwald, bestehend aus heimischen Laubbaumarten. Abgestorbenes Holz verbleibt im Wald, weil es biologisch wertvoll ist – allerdings erhöht dies nach Ansicht der Simmerather Feuerwehr auch das Brandrisiko. Die FDP im Land will die heimischen Wehren angesichts solch neuer Herausforderungen nun mit Löschflugzeugen ausstatten und hat für die Landtagssitzung am kommenden Freitag einen entsprechenden Antrag eingebracht.

„Durch den heißen Sommer haben in Europa und auch Deutschland viele Brände die Wälder zerstört. Wenn es die schwarz-grüne Landesregierung mit der Verbesserung des Katastrophenschutzes und der Anpassung an den Klimawandel ernst meint, muss sie auch für eine angemessene Ausstattung der Rettungskräfte sorgen“, erklärte Werner Pfeil aus Aachen, Sprecher für Katastrophenschutz in der FDP-Landtagsfraktion. Die Liberalen fordern einen „leistungsfähigen Katastrophenschutz und Solidarität mit anderen europäischen Ländern“ ein. Pfeil: „Wir brauchen Löschflugzeuge in NRW und müssen bei Waldbränden europaweit schnell handlungsfähig sein.“