Wetter im Spätsommer : Fantastische Morgenstimmung in der Eifel

Fantastische Morgenstimmung in der Eifel

Nordeifel Viele schöne Spätsommertage beschert uns das Septemberhoch Gaya. Doch ab Donnerstag wird es unbeständiger.

Temperaturen über 20 Grad und viel Sonne – was haben wir das im August (und teilweise auch schon im Juli) vermisst! Nur an den rasch kühleren Abenden und in den frischen Nächten mit einstelligen Frühtemperaturen wird deutlich, dass wir uns bereits im meteorologischen Herbst befinden und auch der kalendarische nur noch gut zwei Wochen entfernt ist.