An der Reichensteiner Straße : Erneut Wolfsangriff auf Schafe in Mützenich?

Vieles spricht dafür, dass ein Wolf oder gleich mehrere Wölfe die Schafe angegriffen haben. (Symbolbild) Foto: Patrick Pleul

Mützenich In Mützenich an der Reichensteiner Straße wurde wieder ein Schaf getötet. Andere wurden verletzt. Zwei mussten eingeschläfert werden. Vieles spricht dafür, dass sie Wölfen zum Opfer gefallen sind. In der Gegend gab es bereits einige Angriffe.

Als ein Schafhalter am Morgen des 29. Septembers gegen 6 Uhr an der Reichensteiner Straße in Mützenich nach seinen Tieren sah, war noch alles in Ordnung. Wenige Stunden später war eines der Schafe tot und sechs weitere waren verletzt, zwei davon so schwer, dass sie ein Tierarzt einschläfern musste. Zwischen 8 und 9 Uhr wurde der Vorfall entdeckt.

Vieles spricht dafür, dass ein Wolf oder gleich mehrere Wölfe die Schafe angegriffen haben. „Ich nehme an, dass es mehrere waren. Ein Schaf wurde fast vollständig vertilgt. Das ist mehr als ein einzelner Wolf fressen kann“, sagt Wolfsberater Herman Carl, der vor Ort war, um DNA-Proben zu nehmen. Wie in solchen Fällen üblich, sollen diese nach ihrer Auswertung eindeutige Auskunft darüber geben, welches Tier die Schafe gerissen hat. Das dauert in der Regel einige Wochen.

Für einen Wolf sprechen die typischen Verletzungen durch Kehlbisse, die auch in diesem Fall an einigen der Schafe festgestellt wurden. Außerdem hatte ein Waldarbeiter, der in der Nähe beschäftigt war, gegen 7.30 Uhr einen Wolf gesehen. Für ein Foto blieb allerdings keine Zeit, zu schnell war das Tier auch wieder verschwunden.

Die Schafe waren wohl recht ordentlich gesichert. „Da standen gute Zäune“, sagt Hermann Carl. Der oder die Angreifer ließen sich davon aber nicht abhalten. „Die haben sich einfach unter dem Zaun durchgebuddelt“, berichtet Carl.

An der Reichensteiner Straße haben Wölfe schon mehrfach Schafe angegriffen und getötet. Zuletzt hatten Mönche aus dem Kloster Reichenstein zwischen Kalterherberg und Mützenich Ende August drei tote Lämmer auf einer eingezäunten Wiese entdeckt, die die üblichen Fraßspuren eines großen hundeartigen Beutegreifers aufwiesen. Der schwerverletzte Bock der 30-köpfigen Klosterherde musste kurze Zeit später eingeschläfert werden.

Im März 2021 tötete ein Wolf auf einer Weide an der Reichensteiner Straße drei Schafe und verletzte zwei weitere schwer. Am 14. Mai 2019 hatte der Wolf mit der offiziellen Bezeichnung GW926m an der Reichensteiner Straße drei Schafe gerissen. Einen Monat später wurde nicht weit entfernt erneut ein Schaf getötet. Der erste Wolfsangriff in dieser Region ereignete sich am 11. April 2019. Damals wurden an der Reichensteiner Straße im Abstand von weniger als 20 Stunden zwei Schafe gerissen.

Seitdem haben Wölfe auch an einigen anderen Orten in der Nordeifel immer wieder Haustiere angegriffen. Zuletzt wurde Anfang September dieses Jahres an der Elsenborner Straße in Kalterherberg ein Schaf getötet, ein anderes wurde verletzt. Bei der Untersuchung des Kadavers wurden die für einen Wolfsangriff typischen Verletzungen durch Kehlbisse festgestellt. Ein eindeutiger Nachweis steht noch aus.

Die Wölfe GW926m und GW1943f, die in Belgien Akela und Maxima getauft wurden, haben im Hohen Venn zum zweiten Mal Nachwuchs bekommen. Die belgischen Behörden gehen davon aus, dass es sich zurzeit um ein Rudel von neun Wölfen handelt.