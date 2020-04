Kostenpflichtiger Inhalt: Im Wald : Entlaufener Hund tötet trächtiges Reh

Ein Reh flüchtet vor einem freilaufenden Hund: In der Nähe von Lammersdorf gelang einem trächtigen Tier die Flucht nicht. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Lammersdorf Ein trächtiges Reh ist am Samstagmorgen in der Nähe von Lammersdorf von einem Hund getötet worden. Auf dem Weg zur Kalltalsperre war der Hund offenbar entlaufen und dem Tier, in dessen Bauch sich zwei Kitze befanden, nachgehetzt. Der Jagdberater der Städteregion Aachen appelliert, im Wald mehr Rücksicht auf Tiere und Pflanzen zu nehmen.