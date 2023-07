In Kalterherberg : Elektrofahrzeug der Post geht in Flammen auf

Viel ist von dem Fahrzeug nicht mehr übrig. Foto: Feuerwehr Monschau/Philipp Krüger

Kalterherberg Einige Leute in Kalterherberg werden am Dienstag vergeblich auf ihre Post warten. Als der Bote während seiner Tour nach einem Stopp zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stand dieses in Flammen.

Die Feuerwehr wurde gegen 13 Uhr zur Elsenborner Straße gerufen. Als die Einsatzkräfte wenig später eintrafen, brannte das Elektrofahrzeug bereits vollständig. Sie leiteten umgehend Maßnahmen zur Brandbekämpfung ein und konnten das Feuer schnell wieder löschen.

Die Feuerwehr vermutet, dass ein technischer Defekt die Brandursache war. Zur Entsorgung des Elektrofahrzeugs wurde ein Spezialfahrzeug der Feuerwehr aus Herzogenrath angefordert.

Im Einsatz waren die Löschgruppe Kalterherberg sowie der Löschzug der Altstadt. Sicherheitshalber wurde auch ein Rettungswagen zur Elsenborner Straße geschickt. Verletzt wurde aber niemand.

Die Feuerwehr rückte mit zahlreichen Einsatzkräften an. Foto: Feuerwehr Monschau/Philipp Krüger

(ag)