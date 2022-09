Am Tag : Einbrecher schlagen wieder in Roetgen zu

Die Täter hebelten die Terrassentüren auf, um in die Häuser zu gelangen. (Symbolbild) Foto: dpa-tmn/Silvia Marks

Roetgen Einbrecher sind am vergangenen Freitag und am Montag in Roetgen in Häuser eingedrungen. Jetzt ermittelt die Polizei. Erinnerungen an die Einbruchserie, die im Januar ihr Ende nahm, werden wach.