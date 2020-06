Zwei Autos brennen aus : Ein Toter bei schwerem Verkehrsunfall auf der Kleinen Himmelsleiter

Zwei Autos brannten in Folge des Unfalls aus. Foto: dmp press/Ralf Roeger

Roetgen Am Mittwochabend hat sich auf der Bundesstraße 258 zwischen Ortsausgang Roetgen und Fringshaus ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein 44-Jähriger starb an den Folgen, eine Frau überlebte schwer verletzt. Beide beteiligten Autos brannten aus, die Straße bleibt in Fahrtrichtung Aachen bis auf weiteres gesperrt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Unfall ereignete sich gegen 17.55 Uhr auf der so genannten Kleinen Himmelsleiter zwischen dem Ortsausgang Roetgen und Fringshaus. Eine 58-jährige Aachenerin fuhr in Richtung Roetgen, als ein 44-Jähriger aus bisher ungeklärten Gründen aus der Gegenrichtung kommend, auf ihre Fahrbahn geriet. Dabei kam es zum einem Frontalzusammenstoß zwischen den beiden Wagen. Das Auto des Mannes geriet unmittelbar in Brand wodurch auch der Wagen der 58-Jährigen in Brand geriet. Die Frau, wurde von Einsatzkräften schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Ersthelfer erlitten leichte Verbennungen, als sie versuchten den Fahrer aus seinem Auto zu ziehen. Der 44-Jährige verstarb noch am Unfallort.

Die Straße wurde auf dem Abschnitt komplett gesperrt, erst in den Morgenstunden gegen 02.40 Uhr beendeten die Einsatzkräfte die Räumungsarbeiten. Die Feuerwehr musste bei den Arbeiten größere Mengen Löschschaum verwenden. Davon musste die Straße gereinigt werden, zudem mussten die Wracks der beteiligten Autos geräumt werden. Auch der Rettungshelikopter war im Einsatz und landete auf der Bundesstraße.

Der Rettungshubschrauber landete auf der viel befahrenen Straße. Foto: MHA/Eva Onkels

Die B 258 bleibt in Fahrtrichtung Aachen, zwischen Fringshaus und Ortseingang Roetgen, aufgrund von Beschädigungen an der Fahrbahndecke bis auf weiteres gesperrt.

Wir aktualisieren den Artikel, sobald weitere Informationen vorliegen.

(red)