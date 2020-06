Zwei Autos brennen aus : Ein Toter bei schwerem Verkehrsunfall auf der Kleinen Himmelsleiter

Zwei Autos brannten in Folge des Unfalls aus. Foto: dmp press/Ralf Roeger

Roetgen Am Mittwochabend hat sich auf der Bundesstraße 258 zwischen Ortsausgang Roetgen und Fringshaus ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein 44-Jähriger starb an den Folgen, eine Frau überlebte schwer verletzt. Beide beteiligten Autos brannten aus, die Straße war bis in den späten Abend gesperrt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Unfall ereignete sich gegen 17.55 Uhr auf der so genannten Kleinen Himmelsleiter zwischen Ortsausgang Roetgen und Fringshaus. Dabei kollidierten die Wagen des 44-Jährigen und der 58-jährigen Schwerverletzten aus noch ungeklärter Ursache. Die Autos fingen in Folge des Unfalls Feuer und brannten vollständig aus.

Die Straße wurde auf dem Abschnitt komplett gesperrt, die Polizei rechnet mit einem Abschluss der Räumungsarbeiten erst gegen Mitternacht.

Der Rettungshubschrauber landete auf der viel befahrenen Straße. Foto: MHA/Eva Onkels

Die Feuerwehr musste bei den Arbeiten größere Mengen Löschschaum verwenden. Davon musste die Straße gereinigt werden, zudem mussten die Wracks der beteiligten Autos geräumt werden. Auch der Rettungshelikopter war im Einsatz und landete auf der Bundesstraße.

Wir aktualisieren den Artikel, sobald weitere Informationen vorliegen.

(red)