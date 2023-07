Rursee in Flammen : Ein Rurseefest der Rekorde

Lichterspektakel über der Rurberger Bucht: Das Höhenfeuerwerk beim 56. Rurseefest war einmal mehr der farbenprächtige und lautstarke Höhepunkt des Festes. Foto: Peter Stollenwerk

Rurberg Allein am Samstagabend zum Feuerwerk strömen rund 30.000 Besucher nach Rurberg und erleben eine zauberhafte Atmosphäre beim „Rursee in Flammen“.

Punkt 23 Uhr gab es am Samstagabend in Rurberg einen mächtigen Knall: Das war der Startschuss und gleichzeitig auch der Auftakt zum Höhepunkt des 56. Rurseefestes. Ein spektakuläres Feuerwerk setzte für 12 Minuten den Rursee sprichwörtlich in Flammen. Es regnete ohne Unterlass Silberwirbel, Sonnenblumen, Fontänen, fallende Blätter, Blitze, Brokatsterne und Kometen vom Abendhimmel herab, und das Echo der Böllerschüsse sorgte im Tal für die passende Begleitmusik.

„Mehrere tausend Schüsse“, sagt Feuerwerker Patrick Reuter, seien Teil der Choreografie, „da überlassen wir nichts dem Zufall“. Bereits sehr frühzeitig war der Paulushofdamm gesperrt worden, damit das Feuerwerker-Team in Ruhe seine Abschusseinrichtung verkabeln konnte. Um die Waldbrandgefahr musste man sich keine Sorgen machen, denn nach einigen Regengüssen in der Woche befand sich die Gefahrenstufe im unteren Bereich.

Ob am Ufer oder in den Straßen: Der Strom der Besucher schien am Samstagabend kein Ende zu nehmen. Foto: Peter Stollenwerk

Bei bestem Festwetter (s. auch „Eifelwetter“) strömten die Menschen schon zeitig hinunter in den Rurseeort, und zwischen Grimmischall und Badesee schoben sich die Massen über die Seeuferstraße – gesäumt vom idyllischen Rurseeufer auf der einen und über 100 Verkaufs- und Verköstigungsständen auf der anderen Seite.

Auch musikalisch wurden beim Rurseefest den ganzen Tag über alle Register gezogen. Mit Oldies, Rock, und Pop sorgten vier auswärtige Bands für Stimmung an den Bühnen auf der Festwiese „Im Sief“ und am Badesee. Foto: Peter Stollenwerk

Das größte Volksfest der Nordeifel brach diesmal, zumindest auf den Samstagabend betrachtet, alle Rekorde. Nach übereinstimmenden Schätzungen von Polizei und Veranstalter am Sonntagmorgen bevölkerten allein am Abend rund 30.000 Besucher den Ort, wobei sich auf dem Veranstaltungsgelände selbst gut 15.000 Gäste bewegten, wie man anhand der verkauften Eintrittsbändchen leicht ermitteln konnte. Auf alle vier Tage gesehen, wurden insgesamt 49.000 Besucher gezählt. Wäre der Sonntag nicht so windig und verregnet gewesen, hätten es auch möglicherweise insgesamt einen neuen Besucher-Rekord geben können.

Eine zauberhafte Atmosphäre mit vielen bunten Lichten herrschte auf dem Rursee und bildete eine fantastische Kulisse für das Rurseefest. Foto: Peter Stollenwerk

Veranstaltungsleiter Sander Lutterbach vom ausrichtenden Orts- und Verkehrsverein Rurberg und sein über 200-köpfiges ehrenamtliches Helferteam waren geschafft, aber auch glückstrahlend, dass sie das imposante, insgesamt viertägige Fest professionell und routiniert gerockt hatten. „Mein Team löst alle Probleme“, stellte Lutterbach seinen Mitstreitern, „die alle eigenständig arbeiten und entscheiden“, ein gutes Zeugnis aus. Der Organisationschef war derweil mit seinem Elektroroller auf dem weitläufigen Festgelände im Dauereinsatz unterwegs. Am Ende standen weit über 200 Kilometer auf dem Tacho.

Schon früh am Abend machten es sich viele Besucher am Ufer des Rursees gemütlich, verfolgten das Treiben auf dem See und sicherten sich einen guten Platz für das Höhenfeuerwerk. Foto: Peter Stollenwerk

Entspannt wie die Veranstaltermannschaft zeigten sich auch die Besucher, sieht man einmal vom etwas holprigen Start der Hubschrauber-Rundflüge ab, wo es zu Beginn zu längeren Wartezeiten kam. Lange vor Beginn des Feuerwerks flanierten die Menschen aus Nah und Fern entlang des Ufers und genossen das bunte und manchmal lautstarke Treiben.

Bald knallt es: Feuerwerker Patrick Reuter (re.) und sein Team bereiteten auf dem Paulushofdamm das Höhenfeuerwerk vor. Foto: Peter Stollenwerk

Das galt auch beispielsweise für Sonja Neunherz aus Aldenhoven, die im vorigen Jahr erstmalig bei „Rursee in Flammen“ war, und mit ihrer Familie einmal mehr „das Flair, das Feuerwerk und die gesamte Atmosphäre“ genießen wollte, wobei für die beiden Kinder auch noch „Essen und Süßes“ als Attraktion hinzukam.

Die Musikbühnen waren ein Hauptanziehungspunkt für die vielen Besucher beim Rurseefest. Foto: Peter Stollenwerk

Erstmalig zu Gast beim Rurseefest war Bastian Hesselmann aus Mülheim a. d. Ruhr. Mit seiner Partnerin hatte er eigentlich nur ein Wochenende auf dem Campingplatz Weidenbachtal gebucht. „Erst vor Ort haben wir dann erfahren, dass hier eine Veranstaltung stattfindet. Das war ein echter Glücksfall“, sagt der junge Mann und fügt hinzu: „Der Besuch hat sich wirklich gelohnt. Wir hätten nicht gedacht, dass das Fest so weitläufig ist“, und dann ist beiden bei Wanderungen in der Natur auch noch aufgefallen, „dass hier alles so gepflegt ist“.

Vom Helikopter aus hatten über 200 Nutzer der Rundflüge beste Sicht auf das geschäftige Treiben am und auf dem Rursee, das aus der Luft freilich einer Ameisenstraße glich. Foto: Heiner Schepp

Mit Einbruch der Dämmerung entfaltete sich dann der ganze Zauber der Wasserlandschaft Rursee. Deutlich mehr illuminierte Segelboote als in den Vorjahren kreuzten übers Wasser und steuerten, wie auch die festlich beleuchteten Fahrgastschiffe der Rurseeschifffahrt, die Rurberger Bucht an. Dafür fiel die Festbeleuchtung der Häuser am Südhang etwas dürftiger als in früherer Zeit aus. Pünktlich zum Feuerwerk nahmen die Besucher dann ihre Position in Ufernähe ein. Anhaltender Beifall der begeisterten Zuschauer war die verdiente Anerkennung für das sehenswerte Spektakel.

Alles im Griff: Veranstaltungschef Sander Lutterbach (vorne) und das Team des Simmerather Ordnungsamtes behielten trotz des Massenansturms am Samstagabend den Überblick und konnten am Sonntag eine positive Bilanz ziehen. Foto: Heiner Schepp

Mit dem abschließenden Goldregen aber war das Treiben am Rursee noch lange nicht beendet. Denn auch musikalisch wurden beim Rurseefest den ganzen Tag über alle Register gezogen. Mit Oldies, Rock, und Pop sorgten vier auswärtige Bands für Stimmung an den Bühnen auf der Festwiese „Im Sief“ und am Badesee. Bis weit in die Nacht hinein wurde bei Live-Musik gefeiert, gerockt und getanzt. Die Masse der Besucher strömte derweil bereits zum Großparkplatz, um ganz gemütlich und geduldig im Stau hinauf nach Kesternich (wo die Ampel auf der Bundesstraße ausgeschaltet worden war), die Heimreise anzutreten.