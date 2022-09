Wieder im Gespräch : Ein Ruhehain an der Kreuzweganlage auf dem Giersberg?

Wieder im Gespräch für einen Ruhehain: Die Kreuzweganlage auf dem Giersberg oberhalb von Rott. Foto: Juergen Lange

Roetgen Drei Jahre ist die Idee im Arbeitskreis gereift. Nun unternimmt Roetgen einen neuen Anlauf, das Angebot eines Ruhehains an der Kreuzweganlage auf dem Giersberg zu prüfen.

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Drei Jahre Zeit zum Nachdenken hat sich die Roetgener Politik gewährt, um die Idee eines Ruhehains reifen zu lassen. Ende 2019 verweist der Bauausschuss einen Vorstoß des Vereins der Freunde und Förderer der Kreuzweganlage Rott an den Arbeitskreis Friedhof.

Der beschäftigt sich in der Zwischenzeit mit mäßigem Erfolg mit den Kosten der Bestattungskultur in der Gemeinde. Vier Friedhöfe, darunter der erst 2010 in Dienst gestellte Waldfriedhof, leistet sich die 8600-Seelen-Kommune. Die Kosten der Pflege der Anlagen steigen stetig, die Einnahmen sinken. Mit 30 Prozent setzt der waldreiche Ort in der Kalkulation seiner Gebühren den Erholungswert der Bestattungsfelder an: Rund 50 Prozent des finanziellen Aufwandes werden aus dem allgemeinen Haushalt subventioniert, um die Bestattungskosten bezahlbar zu halten. Für dieses Jahr wurde so die Steigerung auf rund fünf Prozent begrenzt.

Alljährlich ist die Kostenentwicklung ein Diskussionsthema in den Ratsgremien. Kritisch hinterfragt wird immer wieder der angesetzte Stundensatz für die Arbeit des Bauhofes durch die Verwaltung. Auf eine vergleichbare Höhe nebst weiteren, offenen Fragen ist auch die Politik gekommen, wie jüngst Rainer Nießen (SPD) in einem Zwischenbericht im Hauptausschuss darlegt. Vorschläge zur Erzielung von Einnahmen, etwa durch die Nutzung von Trauerhallen durch Gärtner und Steinmetze, werden an den Arbeitskreis Friedhof verwiesen, aber Ergebnisse bleiben aus.

Immerhin taucht aus dem Arbeitskreis das Thema Ruhehain nun auf der Tagesordnung des Ausschusses für Umwelt, Forst und Touristik an diesem Dienstag wieder auf. Vor drei Jahren war der Bürgermeister noch hin- und hergerissen zwischen Begeisterung und Sorge. Jorma Klauss (SPD) hegt einerseits die Befürchtung, dass ein Ruhehain als fünftes Bestattungsfeld in der Gemeinde weniger zusätzliche Einnahmen generieren als die Kostenspirale weiter anziehen könnte. Andererseits gerät der Verwaltungschef beim auserkorenen Standort ins Schwärmen. Die mystische Kreuzweganlage auf dem Giersberg oberhalb von Rott gilt als einer der schönsten Flecken im Gemeindegebiet und würde im Vergleich zu anderen Friedwäldern sogar ein gewisses Alleinstellungsmerkmal garantieren. Zugleich würde dem – zumindest für Ortskundige etwas versteckt liegenden – Berghain zusätzliche Aufmerksamkeit beschert.

„Wir sind erst am Anfang der Diskussion“, tritt Jorma Klauss verfrühten Hoffnungen und Befürchtungen gleich entgegen. Zuerst wird dem Ausschuss ein mögliches Konzept für eine neue Bestattungskultur an der Kreuzweganlage vorgestellt. Das übernimmt Jost Arnold, der Geschäftsführer der Ruheforst GmbH mit Sitz in Hilchenbach im Kreis Siegen-Wittgenstein. Die Gesellschaft, deren Verwaltung in Erbach im Odenwald residiert, betreibt rund 80 Ruhehaine in Deutschland.

Als Partner fungieren lokale oder regionale Bestattungsinstitute. Im Umfeld gibt es solche Ansprechpartner in Alsdorf, Baesweiler, Düren, Eschweiler und Langerwehe. Die nächst gelegenen Ruhehaine betreibt das Unternehmen in Hümmel bei Adenau im Ahrkreis sowie in Lieser an der Mosel.

Ein Mitbewerber mit ebenfalls rund 80 bundesweiten Standorten ist die Friedwald GmbH mit Sitz im hessischen Griesheim, die in der Region beispielsweise im Meroder Wald und in Bad Münstereifel engagiert ist. Dagegen wird der Ruhehain in Hürtgenwald über eine GmbH von der Kommune betrieben.

Die in Roetgen vorsprechende Ruheforst GmbH spricht von „zahlreichen Ruhe-Biotopen“ in dem Forstbestand, in denen jeweils bis zu zwölf Personen beigesetzt werden können. Nutzungsrechte können für bis zu 99 Jahre erworben werden. Eine Beisetzung sei frei von Zwängen und richte sich nach dem Willen des Verstorbenen oder dessen Angehörigen. Eine namentliche Kennzeichnung des Grabes sei möglich. Die Asche Verstorbener werde grundsätzlich in einer abbaubaren Urne beigesetzt „und so Teil des Waldbodens“. Ruhe-Biotope würden keine Pflege benötigen, da sie Teil des Waldes seien. Die Auswahl erfolge in der Regel gemeinsam mit dem Förster.