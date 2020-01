Kostenpflichtiger Inhalt: Vor 25 Jahren : Ein Blick zurück in die Vergangenheit

Anfang des Jahres 1995 sterben mehrere Menschen bei Unfällen auf der B 258. Die Unfälle führen schließlich zu einer umfassenden Neugestaltung des als „Himmelsleiter“ bekannten Streckenabschnitts. Massive Planken sollen fortan Unfälle mit dem Gegenverkehr vermeiden. Foto: Archiv/Peter Stollenwerk

Nordeifel Ein Blick 25 Jahre zurück in die Vergangenheit und in das Archiv unserer Zeitung offenbart, was die Menschen damals bewegt hat. Der Blick zurück zeigt aber auch, dass manche Themen in ähnlicher Form immer wiederkehren.