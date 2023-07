Tourismus : Eifelsteig bleibt Premium und bekommt einen Partner

In steter Konkurrenz weiterer Fernwanderwege steht der Eifelsteig bereits bei seiner Präsentation, wie hier auf der ITB in Berlin. Erfolgreich hat sich die Premiumroute unter den Top 10 Deutschlands positionieren können. Foto: Jürgen Lange

Eifel Er ist eine der beliebtesten Wanderstrecken in Europa: Der 313 Kilometer lange Eifelsteig zwischen Kornelimünster und Trier ist für weitere drei Jahre vom Deutschen Wanderinstitut als Premiumweg zertifiziert.

Offiziell eröffnet wird der Eifelsteig (www.eifelsteig.de) am 4. April 2009. Natürlich mit einer Wanderung mit reichlich Prominenz von Mirbach in der Vulkaneifel nach Alendorf bei Blankenheim an der Ahr. Dass beide Orte in Rheinland-Pfalz liegen, verrät, dass der Eifelsteig zwischen Kornelimünster und Trier eine viel längere Geschichte hat.

Entscheidendes Datum ist der 1. Januar 2003, als nach langen Vorwehen die Eifel Tourismus (ET) GmbH mit Sitz in Prüm durch die Fusion des Eifel-Touristik-NRW e.V. und der Eifel Tourismus GmbH Rheinland-Pfalz entsteht. Seit diesem Tag versteht sich die Eifel in den beiden Bundesländern als ganzheitliche Destination. Denn der Tourismus ist der erste wichtige Hebel, diese Region in Wert zu setzen. Die einmalige Naturlandschaft wird zu einem wirksamen Mittel einer Wirtschaftsförderung. Sie generiert Einnahmen, die die Menschen in der Eifel zu schätzen wissen.

Durch die vielfältigen Landschaften der Region führt der Eifelsteig, wie hier durch die Toscana der Eifel auf dem Kalvarienberg bei Blankenheim. Foto: Dominik Ketz

20 Jahre später definiert sich die Eifel weit über den Tourismus hinaus ganzheitlich als Region. Kultur, Genuss, Landschaft, Wirtschaft – die Fäden laufen bei der ET und ihren Ablegern zusammen. 2004 wird die Regionalmarke Eifel gegründet. 2005 die Zukunftsinitiative Eifel. 2008 erklärt Ministerpräsident Karl-Heinz Lambertz bei der 3. Eifel-Konferenz auf Vogelsang den Beitritt der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens zur Zukunftsinitiative: Ardennen und Eifel rücken zusammen. Der Eifel-Ardennen-Raum versteht sich als eine Region ohne Grenzen und würdigt herausragende Leistungen seit 2009 mit dem Eifel-Award.

Schon früh wird bei diesem Zusammenwachsen die Idee geboren, mit einem hochqualitativen Wanderweg dem Tourismus als Wirtschaftsfaktor in der Eifel wichtige Impulse zu verleihen. Auf der Internationalen Tourismus-Börse (ITB) 2006 kündigt der damalige Kreisdirektor und ET-Aufsichtsratsvorsitzende Helmut Etschenberg an: „Der Eifelsteig wird einmal eine ähnliche Anziehungskraft auf Wanderfreunde ausüben wie etwa der Rothaarsteig zwischen Sauerland und Westerwald“. Er soll recht behalten. Beispielsweise 2019 wertet das Verbrauchermagazin „Vergleich-Org“ auf Basis von Google-Abfragen den Eifelsteig auf Platz 3 gleich hinter Rennsteig und Rheinsteig.

Zwischen Kornelimünster und Trier führt der Eifelsteig als Fernwanderweg über 313 Kilometer in 15 Etappen von 14 bis 29 Kilometer. Hinzu kommen Partnerwege als Zubringer oder Rundwege (siehe Box). Ein umfangreiches Angebot an Unterkünften, Sehenswürdigkeiten, Aktivitäten und Packages begleitet die Wanderer auf ihrer Strecke.

Alle drei Jahre begutachtet das Deutsche Wanderinstitut den Eifelsteig. Dafür wird ein umfangreicher Kriterienkatalog abgearbeitet und in verschiedenen Kategorien Punkte vergeben. „Für den Eifelsteig gilt: Die Wegweisung ist top und die Markierungen sind nochmals verbessert worden“, berichtet jetzt ET-Sprecherin Uschi Regh: „Kein Wunder, dass der Eifelsteig seine hervorragende Zertifizierung behält und auch in den nächsten Jahren zu den bestens gepflegten Premiumwanderwegen zählt.“

Die Flutkatastrophe im Juli 2021 traf auch den Eifelsteig. Touristiker und Eifelverein bemühten sich zügig, Umleitungen auszuweisen. Foto: ZVA/Kals, Udo

Um eine solche Zertifizierung zu erlangen, muss die Qualität des Weges stimmen. Dazu zählt beispielsweise eine durchgängige und gut erkennbare Markierung, es muss ansprechendes Mobiliar vorhanden sein und die Wege sollen möglichst naturnah sein.

Bei Matthias Irle, dem zentralen Wegemanager des Eifelvereins, laufen die Fäden zusammen. Er ist Schnittstelle zwischen den Akteuren, die täglich am Weg arbeiten und den Touristikern, die im direkten Kontakt zu den Wanderern stehen. In den vergangenen Jahren stand der Eifelverein vor großen Herausforderungen: „Wir haben es trotz Flut und Wegebaumaßnahmen geschafft, die Qualität des Steigs zu halten. Die Punktzahl ist im Vergleich zur vorhergehenden Zertifizierung zwar leicht gesunken, doch wir sind stolz und zufrieden, die Herausforderungen der letzten Jahre gemeistert zu haben“, sagt Irle.

Die Wegepaten am nördlichen Eifelsteig wurden von Bürgermeisterin Jennifer Meuren (3. von links) in Blankenheim begrüßt. Neben Dr. Ralf Nolten, Hauptvorsitzender Eifelverein (4. von links) freuen sich Dr. Petra Holz, stellv. Geschäftsführerin Eifelverein (obere Reihe, 2. von links), Wolfgang Reh, Eifel Tourismus GmbH (2. von links) und Matthias Irle, zentraler Wegemanager Eifelverein, (2. von rechts) ebenfalls über das gute Ergebnis der erneuten Zertifizierung des Eifelsteigs. Foto: Eifel Tourismus/Petra Grebe/EIFEL_TOURISMUS_GMBH

Zu den Akteuren zählen die Wegepaten und kommunalen Wegemanager. Die Wegepaten des Eifelsteigs sind im Auftrag des Eifelvereins unterwegs und überprüfen zweimal im Jahr ihren Streckenabschnitt. Sie führen, falls erforderlich, Nachmarkierungen oder kleinere Instandsetzungsarbeiten durch und geben Schäden an die kommunalen Wegemanager weiter. Durch eine hervorragende Zusammenarbeit der Wegepaten mit den kommunalen Wegemanagern und dem zentralen Wegemanagement des Eifelvereins soll die hohe Qualität des Steigs gewährleistet werden. „Die Wegepaten sind das Rückgrat und das Herz auf dem Eifelsteig. Sie sorgen dafür, dass Wanderer unbeschwert die Eifellandschaften genießen können“, würdigte jetzt Dr. Ralf Nolten, Vorsitzender des Eifelvereins, in Blankenheim auf einem der regelmäßigen Treffen der Paten das große Engagement.

Das ist erforderlich, um das Renommee des Eifelsteigs unter großer Konkurrenz hervorzuheben. Laut Deutschem Wanderverband gibt es (Stand 2020) rund 140 Fernwanderwege, die sich Qualitätswanderweg nennen dürfen, und etwa 125 kurze Qualitätswege. Ein niederländischer Journalist zählt jüngst 160 Fernwanderwege mit zusammen rund 200.000 Kilometer Strecke in Deutschland. Und das Deutsche Wanderinstitut kommt auf 640 Premiumwanderwege in Europa.

Aufmerksamkeit generieren: Die Eifel Tourismus GmbH versucht den Eifelsteig immer ins Rampenlicht zu holen, wie es hier Aufsichtsratsvorsitzender Helmut Etschenberg bei der ITB in Berlin anno 2009 beim Besuch der NRW-Wirtschaftsministerin Christa Thoben versucht. Foto: Jürgen Lange

Das erfordert von den in der ET gebündelten Organisatoren ein stetes Optimieren und Bewerben der Strecke. Das fängt 2009 im Vorfeld der Eröffnung des Eifelsteigs auf der ITB in Berlin an, als Etschenberg sich werbewirksam auf einer Holzliege in eine virtuellen Eifellandschaft legt oder die Aufmerksamkeit der damaligen NRW-Wirtschaftsministerin Christa Thoben in der Konkurrenz zu anderen Destinationen im Land auf den Eifelsteig fokussieren möchte. Es ist ein nicht enden wollender Prozess, das Produkt Eifelsteig neu in Szene zu setzen, zu optimieren und ins Licht des Interesses zu rücken. Aber das Projekt rollt und zieht Kreise.

2013 wird auf der alten Trasse der Vennbahn zwischen Aachen über Roetgen, Lammersdorf, Monschau, Sourbrodt sowie St. Vith und Troisvierges im Norden Luxemburgs ein Fernradweg über 115 Kilometer als Ravel-Route (Réseau Autonome de Voies Lentes) eingeweiht. Der Vennbahn-Radweg (www.eifel.info/a-vennbahn) nebst seiner Zubringer erweist sich nicht minder als ein Touristenmagnet.

Das erfolgreiche Konzept bekommt jetzt ein weiteres Kind und der Eifelsteig somit einen neuen Partner: Für Ende August lädt die Deutschsprachige Gemeinschaft ein zur offiziellen Eröffnung des Ostbelgiensteigs „Venntrilogie“ (www.ostbelgien.eu/de/wandern/venntrilogie). Erschlossen werden über 109 Kilometer drei landschaftlich unterschiedliche Regionen in sechs Etappen. 100.000 zusätzliche Wanderer im Jahr werden erwartet.

Die Premiumroute beginnt am Aachener Dreiländerpunkt und führt via Eynatten und Eupen, Signal de Botrange und Malmedy nach Bütgenbach – und ist dort sowie bei Raeren nur einen Steinwurf vom Eifelsteig entfernt. Durch Wandern wachsen die Regionen Europas zusammen.