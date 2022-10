Rursee-Schifffahrt : Eifelherbst vom Wasser aus bewundern

Auch auf dem Obersee ist die Rursee-Schiffahrt am verlängerten letzten Oktoberwochenende per Sonderfahrten unterwegs. Foto: Heiner Schepp

Rurberg/Einruhr Die Rursee-Schifffahrt wird am verlängerten letzten Oktoberwochenende Sonderfahrten anbieten. Dies ist auch für Wanderer interessant.

„Wir haben uns entschieden, am kommenden – langen – Wochenende von Sonntag, 30. Oktober, bis Dienstag, 1. November, aufgrund der guten Wettervorhersage Sonderfahrten auf dem Rursee und dem Obersee anzubieten“, teilte Martin Conzelmann, Prokurist der Rursee-Schifffahrt, am Mittwoch mit. Samstags (29. Oktober) finden aus Termingründen keine Fahrten statt.

Rundfahrten mit der Dauer von zwei, drei und vier Stunden sind aber an allen drei Tagen von Sonntag bis Dienstag möglich. Bis auf die Anlegestelle „Eschauel“ (Rursee) werden alle Haltepunkte angefahren, so dass nicht nur Rundfahrten unternommen, sondern auch Einzelstrecken – zum Beispiel von Wanderern – gefahren werden können. „Wir bieten den Besuchern der Eifel so letztmalig in diesem Jahr einmalige Blicke in die bunte, herbstliche Natur – und das vom Wasser aus“, so Conzelmann.