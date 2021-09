Metzgerei Luysberg : Drei Meister – eine Familie

Drei Meister, drei Generationen, eine Familie: Jan, Ralf und Leo Luysberg (v. l.) stehen seit über 40 Jahren für Kontinuität und Qualität in der Vossenacker Metzgerei. Foto: Peter Stollenwerk

Vossenack Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, heißt es in einer bekannten Redensart, die ausdrücken will, dass hinter jedem Erfolg harte Arbeit steckt. Das ist auch in Vossenack nicht anders, auch wenn man hier gleich drei Meister auf engstem Raum antrifft.