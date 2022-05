Geldautomat gesprengt : Diesmal fällt die Wahl auf Mützenich

Nachdem die Feuerwehr die Gaskonzentration im Gebäude gemessen hat, können die Ermittler mit ihrer Arbeit beginnen. Foto: H. Schepp

Mützenich Zum dritten Mal innerhalb von knapp acht Wochen haben unbekannte Täter versucht, durch die Sprengung eines Geldautomaten in der Nordeifel an Bares zu gelangen. In der Sparkassenfiliale in Mützenich hinterlassen sie erneut hohen Sachschaden.