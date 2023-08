Amtsgericht Schleiden : Dieser Dieb hat es auf teure Designermarken abgesehen

Ein Wiedersehen des Angeklagten mit der Strafrichterin des Amtsgerichtes Schleiden ist für November terminiert. Bis dahin ist der 37 Jahre alte Mann unter Auflagen auf freiem Fuß. Foto: Jürgen Lange

Simmerath/Düren Schwerer Diebstahl, Nötigung und Bedrohung: Der Angeklagte wird aus der Untersuchungshaft vorgeführt. Ohne Urteil verlässt der 37-Jährige das Amtsgericht Schleiden auf freiem Fuß.

Zwei Justizbeamte geleiten Georgi C. aus der Haft in den Gerichtssaal. Wenig später darf der 37-Jährige das Amtsgericht Schleiden (Az.: 14 Ds 216/23) als freier Mann verlassen. Vorerst und nur unter Auflagen, denn für ihn gibt es bald ein Wiedersehen mit dem Strafgericht. Besonders schwerer Diebstahl unter Mitführen von Waffen, Bedrohung und Nötigung werden dem Mann mit „einem schwachen Bleiberecht“, wie Verteidiger Jürgen Lammertz es formuliert, vorgeworfen.

Konkret konfrontiert Staatsanwältin Lydia Politzer den in Düren mit einer Partnerin lebenden Beschuldigten mit drei Anklagen. Demnach steckt sich der Beschuldigte am Nachmittag des 13. Juni in der Drogerie Müller in Simmerath zwei Parfums der Marke Hugo Boss im Wert von 250 Euro in die linke Jackentasche, „während er in seinem Rucksack griffbereit ein Multitool mit einem Messer mit 5,5 Zentimeter langer Klinge mit sich führt“, so Politzer. Ohne zu bezahlen, verlässt er den Laden.

Jack Daniels und Johnny Walker

Später findet die Polizei bei dem Beschuldigten weiteres Diebesgut – zumeist hochwertige Designerware: unter anderem eine Sonnenbrille von Michael Kors, Schuhe von Nike, eine Armbanduhr von Gabin, Parfum von Dolce & Gabbana, Wodka von Belvedere sowie Whisky von Jack Daniels und Johnny Walker, aber auch einen Seitenschneider.

Weiterhin soll sich Georgi C. am 1. Dezember vergangenen Jahres in Düren bei Galeria Kaufhof zwei Packungen des Parfums Armani Acqua di Giò ohne zu zahlen in die Jackentasche gesteckt haben, während er besagtes Multitool im Rucksack griffbereit mit sich führt. Gewerbsmäßigen Diebstahl in der Absicht, sich eine Einnahmequelle zu verschaffen, wirft die Staatsanwältin dem Beschuldigten vor.

Entscheidende Messer-Frage

Nach nahezu gleichem Muster folgt am 7. März im Dürener Kaufland gegen 21.30 Uhr die nächste Tat. Der 37-Jährige soll sieben Flaschen Jack Daniels im Wert von 139,93 Euro, eine Taschenlampe für 1,99 Euro und einen Satz mit sieben Klingen für Teppichmesser eingesteckt haben. Nicht für diese Dinge, sondern nur für eine Kleinigkeit zahlt er an der Kasse, um unbehelligt mit seiner Beute gehen zu können.

Aber dann bittet der Detektiv des Supermarktes den Angeklagten, ihm zu folgen. Macht der aber nicht, sondern er versucht zu flüchten. Der Detektiv hält ihn an der Jacke fest. Daraufhin soll Georgi ein Messer gezückt und gesagt haben „Ich habe ein Messer, lass mich los“. Es gelingt ihm, sich aus seiner Jacke, die der Detektiv weiterhin festhält, zu pellen und zu flüchten. Zurück bleibt der Rucksack, der samt Beute auf den Boden fällt: „Drei Flaschen Jack Daniels zerbrechen dabei“, liest die Staatsanwältin aus der Anklageschrift vor.

Schnelle Justiz

Während der Beschuldigte den Vorhalt von Bedrohung und Nötigung später bestreiten wird, hat das Amtsgericht Düren die beiden letzten Klagen nach Gemünd abgegeben. Denn beim Amtsgericht Schleiden hat Strafrichterin Claudia Giesen auf eine schnelle juristische Aufarbeitung gesetzt. Aufgrund ihres Haftbefehls vom 13. Juni wandert Georgi C. in Untersuchungshaft, und der am 5. Juli angeklagte Fall aus Simmerath wird mit den beiden Vorfällen aus Düren bereits Anfang August im Amtsgericht Schleiden verhandelt.

Hier ergreift Verteidiger Jürgen Lammertz das Wort für seinen Mandanten, der im georgischen Galavani geboren ist. Ein vereidigter Dolmetscher übersetzt simultan. Grundsätzlich zeigt sich Georgi C. zu den Diebstahlsvorwürfen geständig.

Aber im Dürener Supermarkt „hat er kein Messer in die Hand genommen und nicht mit einem Einsatz gedroht, sondern richtig ist, dass das Messer zu Boden gefallen ist, als er weggelaufen ist“, sagt der Rechtsanwalt aus Rheinbach. Auch dass ein mitgeführtes Multitool zu einer besonderen Schwere der Schuld führe, sei dem Georgier nicht bewusst gewesen. Zu keiner Zeit sei sein Mandant gewaltbereit gewesen. „Die Waren hat er gestohlen, um diese zu veräußern.“ Und zwar deshalb, „weil er völlig auf Entzug war.“

Ungewisse Asylsituation

Der Drogenkonsum sei in seiner unsicheren Situation begründet. Zwar werde dem Mandanten ein „schwaches Bleiberecht gewährt, aber immer noch droht die Abschiebung“. Georgi C. leide unter seiner Asylsituation, seine Partnerin habe dagegen ein dauerhaftes Bleiberecht. Er habe ein Kind in Georgien, zu dem er kaum Kontakt haben könne. Seine Mutter lebe auch hier. Weitere Geschwister lebten in Frankreich. „Bei allen ist die Situation geklärt, nur bei ihm nicht“, so Lammertz. Diese Ungewissheit habe entscheidend zu der Sucht beigetragen.

Während einer langfristigen Freiheitsstrafe bis 7. Februar 2022 sei er in der Justizvollzugsanstalt Aachen sehr isoliert gewesen, mit Psychopharmaka behandelt und substituiert worden – offensichtlich nicht ausreichend. Mehrfach habe er sich nach der Haft bei der LVR-Klinik in Düren zur Entgiftung vorgestellt, was aber immer gescheitert sei. Er habe sich Methadon geben lassen, in augenscheinlich zu geringen Dosen. Denn Georgi C. greift zusätzlich weiter zu Drogen, „um sich körperlich über Wasser zu halten“, argumentiert der Verteidiger.

Schuldunfähig gesprochen worden sei der Georgier in einem Verfahren, nachdem er in der JVA einen Mitgefangenen geschlagen habe. Während der Haft habe er unter einer psychiatrischen Erkrankung gelitten, sei nach der Entlassung bei einem Psychiater in Stolberg in Behandlung. „Er möchte das alles in den Griff kriegen“, und habe jetzt in der Untersuchungshaft auch Kontakt zur Drogenberatung aufgenommen, so der Verteidiger.

Psychische Erkrankung

Der Bericht der Bewährungshelferin, die den Beschuldigten seit 2015 kenne, bestätigt den Drogenkonsum, aufgrund des Ausländerrechtes nur eingeschränkte und dann gescheiterte Entzugsversuche sowie die Behandlung von psychischen Auffälligkeiten – zeitweise höre der Angeklagte Stimmen. Aber eine positive Sozialprognose könne nicht ausgesprochen werden. Im Gegenteil wird das Fortsetzen der Kriminalitätskarriere befürchtet.

Angesichts der langjährigen Drogenproblematik und der psychischen Erkrankung, was so nicht aus den Akten hervorgeht, sowie des Berichtes der Bewährungshelferin bricht Richterin Claudia Giesen die Verhandlung an diesem Tag ab. Der Beschuldigte muss sich einer psychiatrischen Begutachtung stellen. Mit den zu berücksichtigenden Beeinträchtigungen einhergeht aber auch, dass eine Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr nicht mehr zu erwarten ist.