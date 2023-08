Wolfsnachwuchs : Mindestens sieben junge Wölfe in der Nordeifel geboren

Die Wölfe im Hohen Venn haben zum dritten Mal Nachwuchs. Es handelt sich um mindestens fünf Welpen. Foto: JPL/Convention SPW

Nordeifel Die beiden Wolfsrudel in der Nordeifel haben Nachwuchs bekommen. Mindestens sieben Welpen wurden geboren. Das belegen Kameraaufnahmen des belgischen Netzwerks Wolf.

Dass die beiden in Ostbelgien beheimateten Wolfsrudel Nachwuchs bekommen haben, wurde schon länger für wahrscheinlich gehalten, einige Anzeichen deuteten darauf hin. Nun gibt es offizielle Fotos des Netzwerks Wolf der Wallonischen Region, die diese These bestätigen. In beiden Fällen sind die jungen Wölfe wahrscheinlich zwischen drei und vier Monate alt. Genetische Analysen sollen in den nächsten Monaten genauere Informationen über die Anzahl und das Geschlecht der jungen Wölfe verraten.

Im Hohen Venn wurden mindestens fünf Welpen zusammen fotografiert. Dabei handelt es sich um den dritten Wurf der Wölfe mit der offiziellen Bezeichnung GW926m und GW1943f, die in Belgien Akela und Maxima genannt werden.

Vor einigen Monaten hatten Wildkameras Bilder der Wölfin geliefert, auf denen zu erkennen war, dass das Tier zu diesem Zeitpunkt trächtig war. Etwas später war die Fähe eine Weile lang von der Bildfläche verschwunden und nicht mehr auf den Aufnahmen der Fotofallen aufgetaucht. Im Sommer gab es neuere Fotos, die zeigten, wie sie Stücke von erbeutetem Wild im Maul trug.

„Wenn Beute angeschleppt wird, werden in der Regel andere Tiere damit gefüttert“, erklärte Michael Pankert vom Netzwerk Wolf damals auf Nachfrage. Einen konkreten Beleg, dass die Fähe GW1943f und der Rüde GW926m zum dritten Mal Nachwuchs bekommen haben, gebe es noch nicht. „Wir gehen aber davon aus, dass die Wölfin die Welpen vor Kurzem zur Welt gebracht hat“, sagte Pankert. Das hat sich nun bestätigt.

Auch das im Raum Bütgenbach-Büllingen ansässige Wolfspaar hat mindestens zwei Welpen zur Welt gebracht. Von diesen Jungtieren gibt es ebenfalls Fotoaufnahmen. Es ist der erste Wurf der Wölfe GW2391m und GW2545f. Bei der Mutter handelt es sich um eine Tochter von Akela und Maxima. Sie wurde im Jahr 2021 geboren. Der Vater stammt aus der italienischen Alpenpopulation.

Auch das im Raum Bütgenbach-Büllingen ansässige Wolfspaar hat mindestens zwei Welpen zur Welt gebracht. Foto: JPL/Convention SPW

Erste Anzeichen für die Anwesenheit von GW2391m hatte es bereits im Juli 2021 gegeben. Damals wurde er von einer Wildkamera fotografiert. Später wurde er im Raum Büllingen-Bütgenbach mehrfach anhand von Kotspuren nachgewiesen. Außerdem wurden seine DNA-Spuren an einem Stück Rotwild nachgewiesen, das im September 2021 im Nationalpark Eifel bei Dreiborn gerissen worden war. Da sich dieser Wolf mehr als sechs Monate in einem bestimmten Bereich aufhielt, hatten die wallonischen Behörden zu Beginn des Jahres 2022 das offizielle Wolfsgebiet erweitert. Im Sommer 2022 mehrten sich die Anzeichen, dass er inzwischen eine Gefährtin hat.

Dass nach der Geburt der jungen Wölfe eine erhöhte Gefahr für Weidetiere bestehe, könne nicht ausgeschlossen werden, sagt Michael Pankert. „Es ist anzunehmen, dass es vermehrt zu Rissen kommen könnte“, meint er.

Auf der deutschen Seite musste Wolfsberater Hermann Carl im Juli mehrfach tote Weidetiere begutachten. In der Nähe von Dedenborn hatte ein Landwirt den Kopf eines neugeborenen Kalbes gefunden. Mit ziemlicher Sicherheit handelte es sich um eine Totgeburt. Das Bissverhalten ließ darauf schließen, dass eventuell ein Wolf den Rest der Beute weggetragen hatte. Auch bei einem neugeborenen Fohlen, das bei Paustenbach tot auf einer Wiese gefunden wurde, deutete alles auf eine Totgeburt hin.

Des Weiteren wurde der Wolfsberater von einem Schafhalter darüber informiert, dass auf einer Wiese zwischen Mützenich und Kalterherberg ein gerissenes und ein weiteres schwer verletztes Schaf liegen würden. Der Kehlbiss bei dem toten Schaf legte den Verdacht nahe, dass sich ein Wolf trotz eines Herdenschutzzaunes nachts den Tieren genähert hatte. „Das Bissverhalten deutet stark auf einen Wolf hin“, sagte Carl. Die Herde war zum fünften Mal Opfer eines nächtlichen Angriffs geworden.

Zwei Wochen zuvor hatte ein Landwirt auf einer Wiese an der Straße „Zur Worbelsheide“ in Mützenich ein gerissenes Kalb entdeckt. In der gleichen Nacht gab es noch eine weitere Attacke auf zwei frische geborene Kälber auf einer Wiese im Imgenbroicher Hengstbrüchelchen. In allen Fällen wurden DNA-Proben genommen und zur Untersuchung an ein Fachlabor weitergeleitet. Die Ergebnisse stehen noch aus.