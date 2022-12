Hochwasserschutz : Die Rückhaltebecken fassen fast 1,2 Millionen Kubikmeter Wasser

Roetgen Die geplanten Rückhaltebauwerke bei Mulartshütte und Rott riegeln nur bei Hochwasser das Tal des Vichtbaches ab. Die Dimensionen.

Beiden Bauwerken aus Erdreich gemeinsam ist in der Mitte ein Bauwerk aus Beton mit Drossel, die der Vicht bei normalem Wasserstand den Durchfluss ermöglicht. Aufgestaut und zurückgehalten werden sollen die Fluten – nach einem Funktionstest – nur im Hochwasserfall. In Kooperation mit dem Karlsruher Institut für Technologie sowie der RWTH Aachen wurden Bauart, Fließrichtungen und Strömungsverhalten im Zusammenhang mit den Bauwerken in Modellversuchen untersucht. Das zweite Rückhaltebecken unterhalb des Lambertzweges bei Rott spannt über 210 Meter das Vichtbachtal ab. Am Fuße 100 Meter breit wird der Damm 15 Meter hoch. 745.000 Kubikmeter Rückstau-Volumen füllen das Tal bis vor Rotterdell.