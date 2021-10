Landstraße in der Nordeifel : Die nächste lebensgefährliche Situation auf der Hahner Straße

Die Hahner Straße zwischen Simmerath-Lammersdorf und Roetgen-Mulartshütte: Immer wieder kommt es dort zu schweren Unfällen. Foto: Marco Rose

Roetgen/Stolberg Am 20. Mai überholt ein 26-jähriger Stolberger auf der Landstraße zwischen Simmerath und Roetgen, und zwar vor einer Kurve – in der ihm eine Frau aus Aachen entgegenkommt. In Aachen fand nun der Prozess statt.