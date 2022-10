Umgestaltung in Imgenbroich : Die Mitte gewinnt, die Unzufriedenheit bleibt

Voll besetzt war das Bürger-Casino beim Infoabend am Donnerstag. Foto: Heiner Schepp

Imgenbroich Bei einer Bürgerversammlung sind die Pläne für die Umgestaltung der Ortsmitte von Imgenbroich auf ein überwiegend positives Echo gestoßen. Dennoch gab es im Bürger-Casino auch viel Kritik.

So voll wie am Donnerstagabend dürfte das Imgenbroicher Bürger-Casino zuletzt 2019 gewesen sein – trotz des Andrangs zu den Spitzenzeiten des temporären Corona-Testzentrums. Groß war das Interesse der Bürger aus Imgenbroich und auch darüber hinaus an der Informationsveranstaltung, zu der Ortsvorsteher Peter Weber und Bürgermeisterin Carmen Krämer eingeladen hatten. Doch der Abend verlief etwas anders als geplant.

„Vorgestellt wird der Projektvorschlag eines Investors zum Thema Umgestaltung der Dorfmitte Imgenbroichs“, hatte es in der Einladung ausdrücklich geheißen. Doch offenbar durch die zeitliche Nähe zur Behandlung des anderen großen und aktuellen Vorhabens in Imgenbroich am Dienstag im Bauausschuss war der Eindruck entstanden, es ginge an diesem Abend um das große Ganze. „Wir möchten uns heute Abend auf die Pläne des Investors zur Umgestaltung der Ortsmitte konzentrieren“, sagte Peter Weber gleich zu Beginn des Abends. Das Aussparen der Thematik um Lidl und das neue Einkaufszentrum akzeptierte die Schar der Anwesenden teils murrend („Das muss man doch zusammen betrachten“), teils humorvoll („Das ist ja wie bei Harry Potter, wo der Name Voldemort nicht ausgesprochen werden darf“) eine gute Stunde lang.

Als dann aber das eigentliche Thema des Abends ausdiskutiert war, kochten die Emotionen rund um die Ansiedlung neuer Geschäfte, den Abriss von Wohnhäusern und eine Vergrößerung des Lidl-Discounters doch noch hoch. „Das ist eine Enttäuschung und eine Frechheit, dass Sie uns heute Abend hier nur eine Insellösung präsentieren, obwohl es weitaus mehr Redebedarf zu den anderen Plänen gibt“, ereiferte sich ein Bürger. Schließlich kam es doch noch zu einem kurzen Austausch von Argumenten für und wider die Pläne rund um Lidl.

Investor Klaus Victor, Sabine Carl und Stephan Dicks von der Stadtverwaltung, Bürgermeisterin Carmen Krämer, Planer Peter Kutsch und Ortsvorsteher Peter Weber (von links) erläuterten die Pläne und diskutierten mit dem großen Publikum. Foto: Heiner Schepp

Wiederholt wurde festgestellt, „dass Imgenbroich nicht noch mehr Ramschläden braucht“ und diese als Teil einer bundesweiten Kette ohnehin keine Gewerbesteuer nach Monschau tragen würden. Dies wie auch den Vorwurf, dass dadurch keine qualifizierten Arbeitsplätze entstünden, teilte Bürgermeisterin Carmen Krämer: „Diese Planung stammt aus einer Zeit vor meiner Wahl und ich gebe zu, dass ich damit auch nicht glücklich bin“, räumte sie ein. Investor Klaus Victor verteidigte die Pläne: „Man kann die Geschäfte mit Niedrigpreisen als Billigläden abqualifizieren, man kann sie aber auch als bedarfsgerechtes Angebot betrachten, denn sie haben hier in Imgenbroich definitiv ihre Kundschaft“, sagte Victor. Mehrfach habe er in der Vergangenheit auch höherwertigen Einzelhandel, wie Zara oder H&M in der Modebranche, angefragt, doch da bestünde kein Interesse in die Eifel zu kommen. Kritik wurde auch daran geübt, dass sich die Kaufkraft des Ortes mit weiteren Ansiedlungen nicht erhöhen, sondern nur verlagern werde und an anderer Stelle Geschäfte zugrunde gingen.

„Wir haben als Stadt die Stimmung heute Abend aufgenommen und werden im Gespräch mit den Beteiligten bleiben“, versprach die Bürgermeisterin am Ende dieser Debatte und empfahl allen Bürgern, denen das Thema am Herzen liege: „Bringen Sie sich in die Diskussion und damit in die Entscheidung ein!“

Dagegen polarisierte das eigentliche Thema des Abends nur phasenweise. Ausgehend vom Bürgerwunsch, einen zentralen Treffpunkt im Herzen von Imgenbroich zu schaffen, hat Architekt Peter Kutsch im Auftrag von Investor Klaus Victor „eine erste Idee“, wie Ortsvorsteher Weber es nannte, für den Bereich zwischen Kirche und der Straße „Am Weiher“ geplant. Herzstück der Planung ist ein neues, quadratisches und etwas zurückliegendes Gebäude mit einem gastronomischen Angebot nach dem Vorbild des Ferbers Parkcafés in Burtscheid. Zwischen diesem Flachbau und Kirche beziehungsweise Bundesstraße sollen viel Freiraum und eine üppige Begründung Platz finden und die Imgenbroicher Mitte damit deutlich aufwerten. Der leicht erhöhte Parkplatz, der diesen Bereich bislang prägt, soll ebenso wie das Ehrenmal hinter diesen Komplex rücken, etwa im Bereich des abrissreifen Hauses Nießen, das dafür weicht. Die Begrünung entlang der B 258 soll indes auch in Höhe der Kirche fortgesetzt werden, so dass der Eingang von St. Josef zur „neuen Mitte“ hin verlagert werden müsste.

Eine hörbare Mehrheit im Bürger-Casino bewertete die Planung als „Gewinn für den Ort“. „Endlich bewegt sich hier mal etwas. Der Bereich Parkplatz/Ehrenmal kann dadurch nur gewinnen“, meinte Tobias Drosson, der früher neben dem Sparkassengebäude lebte. Dieser Komplex ist auch nach dem Umzug der Sparkasse in das neue Gebäude als Privatbesitz nicht Bestandteil der Planung für die Ortsmitte.

Nur einzelne Stimmen bemängelten den Wegfall von Parkplätzen oder einen generellen Mangel an Parkraum in der Ortsmitte. Andere sehen mit der Ansiedlung neuer Gastronomie eine Konkurrenz für die „Bodega“ oder andere Speiseangebote erwachsen, doch insgesamt stünde Imgenbroich ein weiteres Lokal über das große Fastfood-Angebot hinaus gut zu Gesicht, wie es hieß. Auf Nachfrage einer Bürgerin erklärten Planer Peter Kutsch und Sabine Carl von der Stadtverwaltung, dass ein solches Vorhaben im Normal zwei Jahre brauche, ehe es das Baugenehmigungs- und Planverfahren durchlaufen habe und umgesetzt werden könne. Auch für dieses Projekt empfahl die Bürgermeisterin interessierten Bürgerinnen und Bürgern, „am Ball zu bleiben“ und sich über die politischen Vertreter mit einzubringen.

Ideen und Istzustand: Wie Imgenbroichs neue Mitte auf der Kirchenseite aussehen könnte, hat Architekt Peter Kutsch zu Papier gebracht (oben). Der Bereich Parkplatz und Ehrenmal, so die Meinung der meisten Bürger, kann damit nur gewinnen. Foto: MHA/npb-Architekten/H. Schepp

Weil diese Planung noch in den Kinderschuhen steckt und viele Imgenbroicher eben doch das gesamte Ortsbild im Blick haben, kamen auch andere drängende Themen zur Sprache. Die B 258 zum Beispiel, auf der der Verkehr zu manchen Zeiten mehr schlecht als recht läuft, und der als „Aorta des Monschauer Landes der Infarkt droht“, wie ein Bürger fürchtet. Und welche Radfahrern keinen wirklich geschützten Bereich bietet. Auch die Gehwege rechts und links im Zentrum sind bisweilen ein Hindernisparcours. Auch das Thema „Umgehungsstraße“ kam wieder zur Sprache, doch da, so Politik, Planer und Verwaltung, denkt man in Zeiträumen von 20 und mehr Jahren. Und schließlich, so hielt Sabine Carl fest, werden wir auch nochmal über die Parkplatzsituation sprechen müssen, wenn infolge der neuen Markthalle am Casino Dutzende Stellplätze wegfallen.