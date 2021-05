Kostenpflichtiger Inhalt: Real-Verkauf gescheitert : Die Hoffnung ist gestorben

Fast schon ironisch wirkt die Aufschrift "zeitweilige Schließungen vermeiden“: Zum 31. März 2022 schließt der Real Markt in Imgenbroich seine Pforten, teilt das Unternehmen jetzt mit. Foto: Jürgen Lange

Imgenbroich Jetzt ist auch die letzte Hoffnung gestorben: Der Real-Markt in Imgenbroich schließt am 31. März 2022, teilt das Unternehmen am Donnerstag mit.