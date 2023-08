Kleine „Jugendherberge“ mit viel Charme : Der Alten Schule in Rohren neues Leben verliehen

Wurde 1949 neu errichtet: die Alte Schule Rohren, jetzt ein Selbstversorgerhaus mit 30 Betten Foto: Berthold Strauch​

Rohren Nach umfangreichen Renovierungsarbeiten und ehrenamtlichem Engagement bietet die Alte Schule in Rohren nun 30 Betten, moderne Einrichtungen, Gruppenräume und eine Selbstversorgerküche.

„Robust, gemütlich, einfach“, so wird die Alte Schule in Rohren präsentiert. Der „Verein für Jugend- und Erwachsenenbildung Aachen-Rohren“ ist Träger dieser Einrichtung. Sie bietet eine „kostengünstige Unterkunft für Bildungsmaßnahmen und Freizeiten mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen in der Eifel“, so lautet die Eigenwerbung im Internet (www.alte-schule-rohren.de). Damit das Aufenthaltserlebnis weiter gesteigert werden kann, hat der Verein viel Geld in die Hand genommen, um das bereits seit 1977 bereitstehende Angebot in dem Haus im Ortskern des kleinen Dorfes noch attraktiver zu machen. Der Abschluss dieser baulichen Maßnahmen unter dem Motto „Alte Schule ganz neu“ wurde am Samstag gefeiert.

Es waren Menschen aus der Region, nicht unbedingt Rohrener, die sich zusammenschlossen, um eine Art kleine Jugendherberge mit reichlich Charme, lange nach dem Ende des Schulbetriebs dort an der Straße Dröft, ins Leben zu rufen. Mittlerweile bietet die Alte Schule 30 Betten – gerade erst gab’s neue Matratzen – in drei Doppel und fünf Mehrbettzimmern, Gruppen- und Spielräume sowie auch eine Küche an. Denn es handelt sich um ein Selbstversorgerhaus, in dem sich die Nutzer in eigener Regie darum kümmern müssen, dass sie satt werden.

Vom Einkauf der benötigten Lebensmittel dürfte auch das unmittelbar gegenüber liegende kleine Dorflädchen profitieren, ebenso wie die benachbarte Bäckerei. „Wir weisen unsere Gäste gerne darauf hin, dass entsprechende Einkaufsmöglichkeiten direkt nebenan bestehen“, macht Johann Houben deutlich. Der 24-jährige Finanzbeamte ist stellvertretender Vorsitzender des Trägervereins der Alten Schule und gewährte einen umfangreichen Einblick in die Einrichtung.

Unterkünfte mit rustikalem Charme: Gerade erst gab es für einige Betten neue Matratzen. Foto: Berthold Strauch​

Der junge Mann stammt aus Stolberg-Donnerberg und engagiert sich ehrenamtlich für das ortsbildprägende Haus – und mit ihm seine ganze Familie. Es waren seine Eltern Sabine und Michael Houben, die auch ihn, nach Familienurlauben dort, an das Engagement herangeführt hatten, wie auch Johann Houbens Schwestern Luisa und Franziska. Den Vorsitz im Trägerverein hat Michael Schlepütz. Der 69-Jährige kommt aus Korschenbroich am Niederrhein regelmäßig nach Rohren. Und er hat in der seit 2020 laufenden Bauphase auch die Projektleitung übernommen.

Vieles haben die 25 Mitglieder des Vereins mit den eigenen Händen umgesetzt. Dazu zählt etwa die Montage der neuen sanitären Einrichtungen in zusätzlichen Duschen und Toiletten oder Anstricharbeiten und vieles andere. Ebenso haben Fachfirmen mit angepackt, um die Gewerke zu stemmen. Auch Abrissarbeiten für die Schaffung eines neuen Durchbruchs lagen in den Händen von Vereinsmitgliedern.

Der stellvertretende Vorsitzende des Trägervereins, Johann Houben, gewährte einen umfangreichen Einblick. Wo sich heute ein neuer Gruppenraum befindet, bestand einst eine Sparkassenfiliale. Foto: Berthold Strauch​

„Da sind wohl ein paar Tausend Arbeitsstunden drangegangen“, bilanziert Johann Houben den ehrenamtlich geleisteten Aufwand. Zu den erfolgreich absolvierten Arbeiten zählt auch der Einbau einer neuen Pelletheizung. Und wo einst die Sparkassenfiliale stand, ist nun ein neuer Gruppenraum gebaut worden. Im Keller gibt’s Tischtennisplatten und Kicker.

Das Gebäude gehört der Stadt Monschau. Auch sie hat einen Teil des Sanierungs- und Erneuerungsaufwandes gestemmt, etwa die Dacharbeiten und den Austausch von Fenstern. Diese Maßnahmen wurden entsprechend durch finanzielle Förderprogramme unterstützt. Rund 240.000 Euro entfielen auf den städtischen Anteil des baulichen Programms, davon ein Großteil gefördert. Und der Trägerverein hat einen nahezu gleich großen Brocken selbst übernommen, inklusive der Beantragung der Fördergelder. Im Rahmen des Topfes „Dorferneuerung“ gab es 170.000 Euro an Zuschuss. Aus selbst erwirtschafteten Geldern steuerte der Verein 33.000 Euro hinzu. Und eine gleich hohe Summe wurde in Form von Eigenleistung aufgebracht. Zudem konnte zum Beispiel auch auf Spendengelder zurückgegriffen werden. „Dazu haben auch Gruppen beigetragen, die sich damit für den toll empfundenen Aufenthalt in der Alten Schule bedanken wollten“, freut sich Johann Houben.

Freizeitvergnügen im Keller: Das Haus bietet viele Möglichkeiten zum Entspannen, wie hier beim Tischtennis. Foto: Berthold Strauch​

Die Unterkunft ist in der Tat recht preiswert. Für ein Wochenende von Freitagnachmittag bis Sonntagnachmittag sind 600 Euro fällig, von Montag bis Donnerstag ebenso 600 Euro. Diese Pauschale gilt bis 20 Personen. Größere Gruppen zahlen einen Aufschlag von je 2 Euro. Hinzu kommen finanzielle Beiträge für den Strom- und Wasserverbrauch.

„Wir sind sehr gut ausgelastet“, freut sich der stellvertretende Vorsitzende. An fast allen Wochenenden im Jahresverlauf ist die Alte Schule belegt. Hinzu kommen knapp 20 Aufenthalte von Gruppen in der Woche. Die Nutzer sind vielfältig. Von Schulklassen über Sportler, Wanderer, Messdiener, Musikvereine, Familientreffen, Gruppen aus betreutem Wohnen, Seminarveranstalter und vielen anderen gibt es hier eine breite Vielfalt. Gerne kommen die Gruppen im Laufe der Jahre immer wieder und werden zu begeisterten Stammkunden inmitten der schönen Eifelnatur.

Moderne, nachhaltige Heizung: Die Alte Schule wird mit Pellets gewärmt. Foto: Berthold Strauch​

„Das Schönste an dem Haus ist, dass sich alle Leute aus dem Verein total gerne darum kümmern“, spricht Houben von einem „tollen Gemeinschaftserlebnis, das faszinierend ist“. Regelmäßige „Renovierungswochenenden“ im Jahresverlauf sind selbstverständlich, alle packten mit an. Warum machen sie das? „Wenn Menschen zusammenkommen, miteinander leben, Zeit verbringen, zusammen kochen, sich austauschen, ist das für uns auch eine Form der Weiterbildung, des Lernens“, bekräftigt der junge zweite Vorsitzende. „Wir hängen alle an dem Gebäude.“

Nur dank dieses unentgeltlichen Aufwandes könne das Haus den Gruppen so preisgünstig angeboten werden. Auf bis zu 2500 Übernachtungen bilanziert Johann Houben die jährliche Auslastung – ein nicht zu unterschätzender Faktor in der touristischen Bilanz der Stadt Monschau.