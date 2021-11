Perlenbach : Details für die Aufstockung der Talsperre fehlen

Einstimmig hat die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Perlenbachtalsperre ihren Weg zur Sicherstellung der Trinkwasserversorgung weiter beschritten. Foto: Jürgen Lange

Nordeifel Einstimmig marschiert der Zweckverband Perlenbachtalsperre weiter in Richtung Vergrößerung des Stauvolumens.

„Es sind noch einige Details zu klären“, sagt Bernd Goffart auf Nachfrage. Aber die Versammlung des Zweckverbandes Perlenbachtalsperre hat jetzt seinen eingeschlagenen Weg konsequent weiter beschritten, betont der Verbandsvorsteher.

Die „Sicherstellung der Wasserversorgung für das Verbandsgebiet“, das neben der Nordeifel den südlichen Teil des Kreises Düren umfasst, steht seit einiger Zeit immer wieder zur Tagesordnung. Dabei wird der Verband durch das Ingenieurbüro Björnsen mit Sitz in Koblenz und einem Dutzend weiterer Niederlassungen beraten. „Ziel ist es, aus eigener Kraft die Versorgung mit Trinkwasser sicherzustellen“, unterstreicht der Simmerather Bürgermeister ohne weiter auf die Inhalte des Vortrages der Ingenieure bei der Sitzung eingehen zu wollen.

Aber es ist ein offenes Geheimnis, wohin die Reise gehen soll. Angesichts von drei Trockensommern musste der Verband kostenintensiv insgesamt 1,55 Millionen Kubikmeter Wasser über die Notleitung aus dem Verbund der Dreilägerbachtalsperre beziehen. Die Kosten dafür belasten die Bilanz und schlagen sich beim Wasserpreis nieder.

Noch sind einige Details zu klären, aber angestrebt wird eine Aufstockung des Damms und Vergrößerung der Perlenbachtalsperre. Foto: Jürgen Lange

Um etwa zehn Cent auf 1,66 Euro/m3 beim Arbeitspreis und auf 205,44 Euro beim Grundpreis steigen die Kosten für die Verbraucher im kommenden Jahr für das Trinkwasser. In der Summe werden 726.000 Euro an zusätzlichen Einnahmen erwartet. Knapp eine halbe Million Euro an Verlustvorträgen aus Vorjahren muss ausgeglichen werden.

Dabei hätte die mit 800.000 Kubikmeter Volumen kleinste Talsperre der Nordeifel eigentlich das Potenzial, um die 50.000 Kunden in Monschau, Simmerath, Hürtgenwald, im Roetgener Kernort sowie in vielen Ortsteilen von Kreuzau, Nideggen und Heimbach ganzjährig mit ihrem viel gerühmten Trinkwasser versorgen zu können. Da das 64,40 Quadratkilometer große Einzugsgebiet des Perlenbaches sich ausschließlich aus dem Reservoir des geschützten Venngebietes und seinem Vorland speist, wird dem Wasser höchste Qualität bescheinigt. Beim Hochwasser im Juli zählte die Talsperre zu den ganz wenigen im Land, die nicht durch belastende Eintragungen verunreinigt wurden.

„Unser Einzugsgebiet ist groß genug, um eine 40-mal so große Talsperre zu füllen“, hatte Goffart im Gespräch mit unserer Zeitung jüngst formuliert. Im langjährigen Mittel fließen 44 Millionen Kubikmeter aus dem Perlenbach in die Talsperre. Aktuell werden im Schnitt rund 3,65 Millionen Kubikmeter Rohwasser jedes Jahr zu Trinkwasser aufbereitet, aber angesichts des Potenzials im Einzugsgebiet könnte es ein Vielfaches sein.

Deshalb wird geprüft, wie und in welchen Dimensionen die Talsperre vergrößert werden kann. Die Rede ist von einem um das 2,5- bis 3-fache erhöhten Stauvolumen. Technisch gesehen könnte der etwa 120 Meter lange, an der Krone fünf Meter breite und am tiefsten Punkt 18,5 Meter hohe Damm relativ einfach aufgestockt werden. Genau bedacht sein wollen aber auch die weiteren Folgen einer vergrößerten Talsperre, die in der Folge das Perlenbachtal weiter als bisher unter Wasser setzen würde.

„Es sind noch einige Details zu klären“, sagt Bernd Goffart dazu nur und bittet um Verständnis. Bis zur nächsten Verbandsversammlung im kommenden Januar sollen diese Details möglichst geklärt sein, erklärt der Verbandsvorsteher zum weiteren Zeitplan. Gelingt dies, dann könnte in zwei Monaten das entscheidende Votum der kommunalen Gesellschafter erfolgen.

Erst danach kann die eigentliche Planung dafür anlaufen, mehr des kostbaren Perlenbachwasser als Trinkwasser nutzen zu können. Für eine Vergrößerung der Talsperre würde dann auch ein Planfeststellungsverfahren erforderlich. Bis zu einem möglichen Baubeginn dürften einige Jahre vergehen.