Hochwasser : Der Wasserverband ist mit sich im Reinen

Genau drei Monate vor der Flut, am 14. April 2021, erfolgte eine Gewässerschau von Unterer Wasserbehörde, Wasserverband und Kommune im Roetgener Einzugsgebiet der Vicht. Foto: Jürgen Lange

Nordeifel Sehr zufrieden zeigt sich der Wasserverband Eifel-Rur mit der Umsetzung seines komplexen Masterplans zum Hochwasserschutz. Obwohl auch für den Verband manches schneller vorangehen könnte.

Zwei Jahre nach der Flutkatastrophe ist an vielen Stellen im Tal der Vicht einiges geschehen. An anderen Orten scheint die Zeit stehengeblieben zu sein. Aber der Wasserverband Eifel-Rur (WVER) ist mit den erzielten Fortschritten durchaus glücklich, wie Dr. Martin Kaleß als stellvertretender Dezernent der Abteilung Gewässer und Carmen Braun als zuständige Gewässeringenieurin im Gespräch mit unserer Zeitung unterstreichen.

„Es wird irritieren“

Böschung statt Mauer: Um bis zu sechs Meter breiter geworden ist der Raum für die Vicht in Mulartshütte dank der Bereitschaft der Eigentümer, auf Teile ihres Grundstückes zu verzichten. Foto: Jürgen Lange

„Es wird bei vielen Leuten sicherlich zu Irritationen führen, aber als Wasserverband sind wir sehr zufrieden mit den Fortschritten“, sagt Kaleß. „Wir hatten aber in letzter Zeit auch viel negative Presse. Das ist aus unserer Sicht nicht immer nachvollziehbar und hat einen politischen Hintergrund.“ Der Kritik will der WVER mit einer intensivierten Informationsoffensive und weiteren öffentlichen Gewässerbegehungen – vom 23. bis 25. August in Stolberg und Eschweiler, in der vegetationsarmen Zeit in Roetgen – begegnen.

Grundsätzlich unterscheidet der WVER zwischen dem Wiederaufbauplan und dem Masterplan zur Steigerung der Hochwasserresilienz. Letzterer ist in die Zukunft gerichtet. Beim Wiederaufbau ist nicht immer der Verband in der Pflicht. „Nur dort, wo Ufermauern einen wasserwirtschaftlichen Zweck erfüllen“, differenziert Carmen Braun. Beispielsweise der Offermann- und Heinrich-Böll-Platz in Oberstolberg, wo es immer noch mit am schlimmsten aussieht und Eurobag-Sandsäcke das Ufer sichern, „sind kommunale Themen“, sagt Braun.

„Es gibt aber auch viele Stellen, wo es aus unserer Sicht schneller gehen könnte“, betont die Ingenieurin. Viele Stellen, auf die der WVER angewiesen sei, hätten eine extreme Auslastung oder seien nur schwer zu bekommen. Ingenieurbüros, Statiker, Gutachter, Vermesser, Behörden, Bauunternehmen... „Wir geben alles, aber wir stoßen auch an Grenzen, weil die Ressourcen nicht da sind“.

Carmen Braun ist die für das Einzugsgebiet der Vicht zuständige Gewässeringenieurin beim WVER. Sie mahnt, nicht nur an die große Flut, sondern auch die kleineren Hochwässer zu denken. Foto: Juergen Lange

Bis Ende 2024 / Anfang 2025

Der Verband unterscheidet bei der Schadensbeseitigung in vier Kategorien. Fließhindernisse, Anlagen am Gewässer, Böschungen und Ufermauern. „Bei den ersten drei Kategorien sind wir fast komplett mit allen wichtigen Schäden durch zur Herstellung der Leistungsfähigkeit der Gewässer“, betont Kaleß. „Bei den Ufermauern ist die Lage komplexer, aber auch da sind wir guter Dinge und im Vorankommen.“ Bis Ende 2024 / Anfang 2025 will der WVER alle seine Ufermauern „in der Bearbeitung haben“.

Abgeschlossen wurden beispielsweise vor wenigen Wochen die Arbeiten am Padtkohlgraben, über den die Eschweiler Innenstadt quasi von hinten geflutet werden konnte, und wo der Verband bereits 2020 eine großflächige Aufweitung des Indebettes geplant hatte. Dort habe der WVER unter anderem durch die Erhöhung von Wirtschaftswegen einen 100-jährlichen Hochwasserschutz realisieren können. Ein anderes Beispiel ist die sanierte Ufermauer am Stolberger Samaritanerheim.

Und wieder ein anderes Beispiel ist das aufgeweitete Bachbett in Mulartshütte neben der erneuerten Brücke, die der Vicht nun ebenfalls mehr Raum gibt. Bei den Aufweitungen von Böschungen ist man schnell beim Thema Resilienz. In der Stolberger Steinfurt hat das die Inde im großen Stil selbst erledigt, sich Mäander gegraben und Steilufer geschaffen. „Das bleibt auch so“, sagt Martin Kaleß. „Die Uferschwalbe ist bereits heimisch geworden“. Die Natur profitiert.

Schöne Erfahrungen mit Eigentümern

Zahlreich sind diese Projekte im Masterplan für die Vicht und ihre Nebenflüsse punktuell vertreten. Mal sind es nur wenige Meter, mal ziehen sich die Aufweitungen über mehr als 100 Meter Länge und bis zu sechs Meter Breite hin. Es sind Maßnahmen, die die lokale Situation verbessern, dem Wasser Tempo sowie Kraft nehmen und zusammen zu spürbar mehr Resilienz im gesamten Verlauf der Vicht führen.

Selbst ist der Bach: In Höhe der Stolberger Steinfurt hat die Inde sich bei der Flut selbst mehr Raum geschaffen. Der WVER lässt hier dem Bach seinen Willen, was dem Hochwasserschutz dient und der Natur neue Potenziale gibt. Foto: Jürgen Lange

Es sind auch Maßnahmen, bei denen Carmen Braun ausgesprochen gute Erfahrungen macht. „Die Bereitschaft von Eigentümern ist groß, bereitwillig auf Teile ihrer Grundstücke zu verzichten“, unterstreicht die Gebietsingenieurin dankbar. Auch die Zusammenarbeit mit Behörden sei pragmatisch, schnell und unkompliziert. Vor der Flut seien Projekte und Genehmigungen wesentlich aufwendiger gewesen.

Treibgutfallen

200 Ideen in 63 Projekten gebündelt umfasst der Masterplan, die alle mit Machbarkeitsstudien auf ihre Wirkung, Folgen und Umsetzbarkeit abgeklopft werden. „25 Vorschläge haben sich als ungeeignet erwiesen“, sagt Kaleß. „13 Maßnahmen sind umgesetzt.“ Dazu zählen vor allem auch sogenannte Treibgutfallen: Buchten, in die der Bach in Kurven automatisch selbst mitgeführtes Geäst und mehr einspült und so sein eigenes Bett freihält von Hindernissen.

Restauriert. Wiederhergestellt hat der WVER seine Bachufermauer, hier am Samaritanerheim in Stolberg. Aber der Verband ist nicht überall zuständig. In Oberstolberg sieht er die Kommune gefordert. Foto: Jürgen Lange

Fünf Treibgutfallen sind bereits konkret beauftragt. Bis Mitte 2025 soll die Masse realisiert sein. Beispielsweise neben der Brücke der Vicht in der L238 bei Bernhardshammer auf einem Grundstück, das in den 1980er Jahren der frühere Stadtdirektor Heinrich Römer als Überschwemmungsfläche und erste Hochschutzmaßnahme der jüngeren Zeit ankaufen konnte.

In Zweifall soll die Hochschutzgefahr minimiert werden durch einen Bypass für die rechtwinkelige Einmündung des Hasselbachs in die Vicht. Ab einem definierten Wasserstand soll automatisch ein Entlastungsgraben geflutet werden, der bachabwärts seitlich auf die Vicht treffen soll. „Detailplanungen und Grundstücksverhandlungen laufen“, sagt Braun.

Offenlage Rückhaltebecken

Zufrieden zeigt sich der WVER mit dem Fortschritt bei den beiden wichtigsten Vorhaben zum Hochwasserschutz an der Vicht: Für die beiden zusammen rund 1,2 Millionen Kubikmeter fassenden Rückhaltebecken bei Mulartshütte und Rott, die seit 2011 geplant werden, ist im Rahmen der Planfeststellung bei der Bezirksregierung die Offenlage abgelaufen. Derzeit werden die an unterschiedlichen Stellen möglichen Eingaben, zusammengetragen, ausgewertet und dann dem WVER zur Stellungnahme übersandt. Dort können über Qualität und Quantität der Anregungen und Bedenken noch keine Aussagen getroffen werden. Ungewiss sind auch noch Zeit und Ort für den späteren Erörterungstermin der Behördenleitung. Weiterhin wird mit einem gleichzeitigen Baubeginn beider Becken für Ende 2024 kalkuliert.

Neben diesen beiden Highlights sind auch kleinere Becken im Visier. Wie berichtet, wird mit der WAG eine Vergrößerung des Vorbeckens der Dreilägerbachtalsperre berechnet, die auch vom Hasselbach per Graben gefüllt wird. Dieser soll zudem einen zweiten Ablauf zur Wehebachtalsperre erhalten – zum Hochwasserschutz und zur Steigerung der Trinkwasservorkommen.

Ein weiteres, denkbares Rückhaltebecken zwischen der WAG-Station und Rotterdell schied bereits bei der Konzeptionierung der beiden nun verfolgten Rückhalteräume aus Gründen des Naturschutzes aus. Eine Realisierung wird derzeit nicht verfolgt, so Carmen Braun, zumindest nicht so lange das HQ100 als Vorschrift für den Hochwasserschutz gilt.

Becken in Raeren wird geprüft

Nach Prüfung nicht umgesetzt wird ein Rückhaltebecken für die Weser an der Charliersmühle im Westen Roetgens, während ein Becken an der Iter im Einzugsgebiet des Münsterbachs (Inde) im belgischen Raeren noch langfristig untersucht werden soll. Auf der Liste für Machbarkeitsstudien stehen zudem weitere Retentionsflächen an Lens-, Grölis-, Schlee- und Roetgenbach.

Mit der Gemeinde und ihrem Förster steht Carmen Braun bereits im engen Austausch über den Verschluss von Gräben an mehreren Stellen im Gemeindeforst, um das Wasser im Wald zu halten, anstelle es in Richtung Vicht abzuleiten.

Das entscheidende Maß aller Dinge, einen 100-jährlichen Hochwasserschutz an der Vicht zu erreichen, ist weiterhin der Bau von zwei Regenrückhaltebecken. Im Planfeststellungsverfahren dazu ist jetzt die Offenlage zu Ende gegangen. Foto: MHA/L3

„Das Komplizierte dabei ist es, die jeweiligen Folgen unterhalb zu berücksichtigen“, sagt Carmen Braun. Bestes Beispiel dafür ist ein zu enger Durchlass im Seitengraben der Roetgener Kalffstraße. „Wir haben ihn für den Worst Case neu berechnet“, erklärt die Ingenieurin. „Wenn wir aber nur den entsprechenden Durchlass vergrößern, würden wir an mindestens zwei Stellen die untere Kalffstraße fluten und müssen noch den weiteren Verlauf betrachten“. Es müssen Bäume gefällt werden und Schachtungen erfolgen. Das will sorgsam berechnet sein.

Komplexe Zusammenhänge

„Bei der Komplexität der Zusammenhänge kann man nicht jede Maßnahme singulär betrachten, sondern muss auch die Auswirkungen auf das gesamte System betrachten“, mahnt Kaleß. Das koste eben auch Zeit. Erst recht bei der Vielzahl der Maßnahmen.

Ist vor zwei Jahren ein mehr als statistisch alle 10.000 Jahre eintretendes Hochwasser durch das Tal der Vicht geschossen, „gibt es Starkregen, die uns häufiger treffen können“, sagt Carmen Braun. „Wir denken jetzt das Hochwasser immer groß, man muss aber auch an die kleineren Ereignisse denken“, so die Gebietsingenieurin weiter. Bereits da würden die Maßnahmen aus dem Masterplan Wirkung zeigen, Überschwemmungen begrenzen und sich in der Summe erfolgreich addieren.

Brennpunkt Schnorrenfeld bleibt ein Problemfall Im Stolberger Schnorrenfeld bleibt die Lage kritisch. Hier prägen zwei Gründe die Hochwasserlage. In solchen Fällen drückt steigendes Grundwasser in die Keller. Dem könnte nur durch so riesige Rückhaltebecken, die mit Anschwellen der Inde ein Ansteigen des Grundwassers verhindern könnten, begegnet werden. Das hält der WVER für nicht realisierbar. Zweiter Grund sind die maroden Spundwände aus Holzbalken aus den 1990er Jahren, die nicht einem HQ100 standhalten. Langfristig will der WVER untersuchen, ob eine Sanierung oder ein neuer Hochwasserschutz geplant wird. Priorität hat dort das Schnorrenfeld wegen der vergleichsweise geringen Betroffenheit dabei nicht.

Aber nichts geändert hat sich seit der Jahrhundertflut an den gesetzlichen Vorgaben, an denen der Hochwasserschutz auszurichten ist: Das 100-jährliche Ereignis ist weiterhin das Maß der Dinge.