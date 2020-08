Lebt seit zwei Jahren standorttreu im Hohen Venn: „GW226m“. Nach anfänglichen Schafrissen in Mützenich und Kalterherberg ist er nicht mehr in Erscheinung getreten. Experten halten es deswegen für unwahrscheinlich, dass der Vennwolf in den Stall in Nidrum eingedrungen ist. Foto: Roger Herman