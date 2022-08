Drama am Eiserbachsee : Der Tod der beiden Kinder hinterlässt tiefe Spuren

Ein kleiner Blumenstrauß im Wasser: Nach dem tödlichen Unfall am Eiserbachsee ist die Trauer groß. Foto: Ralf Roeger

Rurberg Der Chef der Simmerather Feuerwehr befand sich zufällig in der Nähe, als zwei kleine Jungen im Eiserbachsee in Rurberg ertranken. Er schildert, wie er die Rettungsaktion erlebt hat und was das mit den Einsatzkräften macht.