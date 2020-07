Kostenpflichtiger Inhalt: Nahverkehr in Roetgen : Der Schnellbus gerät in Bedrängnis

In Roetgen begegnen sich die Busse der Linie SB66 nach Monschau und der SB63 in Richtung Aachen. Künftig könnte das Umsteigen zwischen beiden Linien komplizierter werden. Foto: Archiv/P. Stollenwerk

Nordeifel Eine Taktung bis in den späten Abend hinein, klimatisierte Fahrzeuge, WLAN, mehr Platz zwischen den Sitzen – auf den ersten Blick lesen sich die geplanten Verbesserungen für die Schnellbuslinie SB66 gut. Doch im Roetgener Gemeinderat hielt sich die Freude in Grenzen. Das Projekt gerät in Bedrängnis.