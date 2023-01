Georg Dreuw : Der Rohrener „Iceman“ startet zu seinem größten Abenteuer

Gut durchblutet und gut gelaunt: Georg Dreuw nach seiner Trainingseinheit im Eiserbachsee. Am Dienstag geht es für ihn nach Frankreich, wo er sich mit den Besten der Welt im Eisschwimmen misst. Foto: A. Lauscher

Rohren Georg Dreuw (59) aus Rohren bricht am Dienstag auf zu den Weltmeisterschaften im Eisschwimmen in Samoëns in Frankreich.