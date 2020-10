Kostenpflichtiger Inhalt: Notversorgung aus Roetgen eingestellt : Der Perlenbachsee ist fast wieder voll

Der Wasserspiegel der Perlbachtalsperre ist seit dem 26. September um mehr als zehn Meter angestiegen. 742.000 Kubikmeter Wasser waren am Montagmorgen im Trinkwassersee angestaut, vor vier Wochen waren es noch klägliche 45.800 Kubikmeter. Dennoch fürchtet man, dass die trockenen Sommer und die Notversorgung zur Regel werden. Foto: Heiner Schepp

Monschau/Nordeifel Seit zehn Tagen fließt wieder Perlbachwasser aus den Wasserhähnen von rund 19.500 Haushalten in sieben Nord- und Rureifelgemeinden. „Dank der ausgiebigen Niederschläge sind wir am 15. Oktober zum Regelbetrieb zurückgekehrt“, berichtete Derk Buchsteiner, Betriebsleiter des Wasserwerks Perlenbach am vergangenen Freitag.

Exakt einen Monat lang, seit dem 14. September dieses Jahres, hatte der Wasserversorger im Zuge der 2002 errichteten Notversorgung seine komplette Trinkwasserversorgung für rund 50.000 Kunden zwischen Kalterherberg und Gey von der Roetgener Dreilägerbachtalsperre bezogen. 627.000 Kubikmeter Wasser hat das Perlbachwerk in dieser Zeit von der Wassergewinnungs-und aufbereitungsgesellschaft Nordeifel mbH (WAG) erhalten, noch nicht genauer beziffert wurde der Bezug von den Stadtwerken Düren (SWD) zur Versorgung der nördlichsten Orte im 400 Quadratkilometer großen Versorgungsgebiet. Mit dem Schließen der Regler an der Roetgener Wiederaufbereitung wurde der Notbetrieb beendet. „Ein früherer Zeitpunkt war nicht möglich, da die Trübungswerte im Rohwasser aus der Perlbachtalsperre noch zu hoch lagen und wir uns nach dem Wiederhochfahren der Aufbereitung richtigerweise hohen Beprobungsintervallen unterziehen mussten“, sagte am Montag Gerhard Schmitz, stellvertretender technischer Betriebsleiter und Abteilungsleiter Bau und Planung des Perlbachwerks.

Einen rasch steigenden Wasserpegel des Trinkwassersees hatte man bereits ab dem 26. September verzeichnen dürfen, als in zwei Tagen mehr als 50 Liter Regen in den Messbecher an der Talsperre fielen. Obwohl sich zunächst Böden und Vegetation im Einzugsgebiet auf belgischer und deutscher Seite am Wassergeschenk bedienten, lief die Talsperre in der Folge rasch wieder voll, wobei bis auf die gesetzliche Pflicht-Mindestabgabe von 40 Litern je Sekunde kein Wasser die Sperre verließ.

Vor einem Monat noch Trockengebiet jetzt ist es wieder ein richtiger See. Foto: Heiner Schepp

Am 25. September 2020 hatte der kleine Monschauer Trinkwassersee mit gerade mal noch 45.800 Kubikmetern Wasser seinen historischen Tiefststand seit der Betriebsaufnahme 1956 erreicht – am Montag – schaukelten schon wieder 742.000 Kubikmeter im malerisch-herbstlichen Perlbachsee. Ebenso imposant sind die Pegelzahlen. 453,95 Meter über Meereshöhe wurden am 25. September an der Talsperre abgelesen – 463,97 Meter am Sonntag, 25. Oktober. In genau einem Monat stieg der Wasserspiegel um exakt zehn Meter und zwei Zentimeter und dürfte noch diese Woche die Überlaufgrenze erreichen, wenn es denn so regnen sollte wie angekündigt.

Trotz dieser für Wasserwerk und Verbraucher positiven Zahlen fällt ein Unterschied zum Vorjahr ins Auge. Denn 2019 hatte ein recht regenreicher Oktober beinahe täglich zu hohen Zuflussmengen von mehr als 1000 Liter je Sekunde geführt; in den vergangenen 14 Tagen dagegen lag der Zufluss nur zwischen 300 und 600 Liter. „Das liegt vermutlich daran, dass das Hohe Venn, das ja weite Teile unseres Einzugsgebietes ausmacht, vollkommen ausgedorrt war und nun die Nässe aufsaugt wie ein Schwamm“, glaubt Gerhard Schmitz. Dennoch rechne man damit, dass die Talsperre bald wieder überlaufe und dann auch die seit März ruhende Wasserkraftanlage wieder in Gang setze.

Der Perlenbach verdient in diesen Herbsttagen wieder seinen Namen als Hauptzufluss der Monschauer Talsperre. Foto: Heiner Schepp