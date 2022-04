Saisonverkehr : Der Fahrradbus in die Eifel ist wieder unterwegs

Ab Karfreiteg sind unter anderem die Fahrradbusse im „saisonalen Freizeitverkehr“ des AVV wieder unterwegs. Foto: psm

Nordeifel/Aachen Am Karfreitag, 15. April, starten mit dem Sommerfahrplan die sogenannten saisonalen Freizeitverkehre im Aachener Verkehrsverbund (AVV). Es gibt viele Angebote in Nordeifel, Rureifel, Eschweiler und dem Kreis Heinsberg.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Alle zusätzlichen Fahrten des Sommerfahrplans werden erstmalig einheitlich bis einschließlich 1. November angeboten.

Von Aachen aus starten sonn- und feiertags die Busse mit den Fahrradanhängern in die Eifel. Sie werden auf den beiden Linien SB 63 und 66 eingesetzt: Eine Linie bringt Radler nach Vogelsang im Nationalpark Eifel und zurück, die andere Linie verbindet Aachen mit Monschau und Kalterherberg, von wo aus die „Ravel“-Route entlang der alten Vennbahn bequem erreicht wird. Zudem ermöglicht auch eine Fahrt bis Kalterherberg an Samstagen das Radeln von dort über die Vennbahn Richtung Aachen.

Die erste Fahrt des Fahrradbusses auf der SB 63 bzw. ab Simmerath Bushof als Linie 63 verkehrt weiter bis Vogelsang und von dort weiter bis Gemünd Mitte und als Linie 82 (VRS) bis nach Kall. Ab Kall Bahnhof fährt dieser Fahrradbus dann unter der Liniennummer 815 (VRS) zurück über Dreiborn und Höfen bis nach Monschau Parkhaus.

Anmeldung empfohlen

Eine Anmeldung für die Fahrradmitnahme ist nicht erforderlich, wird aber aufgrund der großen Nachfrage, insbesondere bei schönem Wetter, per E-Mail an eifelgold-reisen@t-online.de dringend empfohlen. Die Haltestellen, an denen Fahrräder auf- oder abgeladen werden können, sind im Fahrplan ersichtlich. Die Fahrradbusse können selbstverständlich auch von Fahrgästen ohne Fahrrad genutzt werden.

Die Rurseelinien 63 und 68 verkehren montags bis freitags im Stundentakt, an Wochenende im Zweistundentakt. Etwa jede zweite Fahrt beider Linien ist in Simmerath mit der SB 63 in und aus Richtung Aachen verknüpft, so dass eine umsteigefreie Verbindung besteht. Mit dem Sommerfahrplan sind auch die saisonalen Fahrten der Linien 63 und 68 wieder unterwegs. Durch die neue Linienführung der Linie 63 über Rurberg nach Einruhr ist Rurberg nun zusammen mit den Fahrten der Linie 68 häufiger zu erreichen.

In der Rureifel starten die saisonalen Fahrten der Linie 231 zum Wilden Kermeter sowie die Freizeitbuslinie „Mäxchen“ der Rurtalbus im Anschluss an die Rurtalbahn ab Heimbach Bahnhof wieder zu seiner Rundtour durch den Nationalpark Eifel. Das Angebot der Linie 231 wurde bereits zum Fahrplanwechsel im Dezember 2021 insgesamt ausgeweitet. Die Linie verkehrt jetzt an Wochenenden und Feiertagen stündlich zwischen Heimbach und Gemünd – abwechselnd über Kloster Mariawald oder über Schwammenauel und den Wilden Kermeter. Zusätzlich verkehren mit dem Sommerfahrplan zwei Spätfahrten.

Neu unterwegs ist der „Kermeter-Shuttle“: Der Bus fährt an Wochenenden und Feiertagen von Gemünd im Zweistundentakt zum Wilden Kermeter. Ergänzt wird das Angebot mit Pendelfahrten zwischen dem Kermeter-Parkplatz und der Urfttalsperre (Haftenbach).

Weitere Bereiche

In diesem Jahr startet auch der Blaustein-See-Shuttle erstmals an Karfreitag. Der See und das Freibad Dürwiß werden samstags, sonntags und an Feiertagen von der Linie EW5 vom Stadtzentrum Eschweiler aus im Stundentakt angefahren.

Radler im Kreis Heinsberg profitieren wieder vom Fahrradbus Heinsberg. Eingesetzt werden Kleinbusse. Der „Multibus“ führt einen Anhänger für bis zu acht Fahrräder mit. Er verkehrt ohne festen Linienweg und ohne fixe Fahrplanzeiten samstags (von 6.30 bis 20 Uhr) sowie sonn- und feiertags (von 9 bis 20 Uhr) von Haltestelle zu Haltestelle – nur nach telefonischer Anmeldung unter 02431/886688).

Zahlreiche Tourentipps sind im Freizeitportal auf der AVV-Website unter www.avv.de/eifel mit detaillierten Angaben wie Höhenprofile, Karten, Sehenswürdigkeiten und GPX-Tracks zum Download vorhanden.

Publikationen wie Wanderbroschüren, Fahrradbus-Flyer und Nationalpark-Karte sind ab Mai auch in gedruckter Form bei den Verkehrsunternehmen im AVV sowie in den Nationalpark-Toren und den Touristikbüros der Region kostenlos erhältlich.

(red)