Neues an Bushaltestellen : Der Aseag gehören nur das Schild und der Fahrplan

Ausrangierte Haltestellenbeschilderung: Sie sind vor allem Dienstleister für die Kommunen, wenn es um die Anlage von Haltestellen geht: die Bauingenieure Rainer Lewandowski, Nico Herhadi und Marco Donner (v.l.) von der Aseag-Abteilung Infrastruktur. Foto: Jürgen Lange

Nordeifel Der Betriebsübergang von der BVR Busverkehr Rheinland auf die Aseag hat nicht nur bei Schnellbussen Konsequenzen. Die Aseag überprüft sukzessive das Netz an Haltestellen.

Den Vorreiter macht derzeit Monschau und hier insbesondere Kalterherberg. Hier sollen neue Haltestellen eingerichtet, bestehende verlegt und Namen verändert werden. Rainer Lewandowski, Nico Herhadi und Marco Donner, die Bauingenieure in der Abteilung Infrastruktur der Aseag, erklären die Hintergründe.

Diese haben ihren Anfang im Februar letzten Jahres, als die Aseag von der Busverkehr Rheinland nicht nur die Schnellbuslinien, sondern auch die Betriebsführung für die Nordeifel übernommen hat. Damit gerät auch das Haltestellen-Netz ins Visier der Aseag. „Deshalb haben wir uns als erstes die Ortslage Kalterherberg vorgenommen“, erklärt Rainer Lewandowski. Geprüft wurde die sogenannte Erschließungsqualität. Basierend auf dem Nahverkehrsplan der Städteregion umfasst der Einzugsbereich einer Haltestelle 400 Meter. „Das ist in Kalterherberg nicht der Fall“, so Lewandowski. „Der Ort ist lang gezogen, und es gibt recht wenige Haltestellen“.

Aber vom Grundsatz gibt es immer auch Ausnahmen. „Man muss die jeweilige Topographie berücksichtigen“, so Marco Donner weiter, „gerade im ländlichen Bereich“. Zieht man beispielsweise einen Radius von 400 Metern um das Monschauer Gymnasium, würden Haltestellen im Steilhang liegen. Deshalb orientieren sich die Planer stets an örtlichen Gegebenheiten und an der Bebauung – so auch in Kalterherberg.

Dort, wie überall anderswo, ist allerdings auf die Zuständigkeiten zu achten. Der Aseag als Verkehrsunternehmen gebührt genau genommen nur der Zuschlag der Bezirksregierung in Form einer Konzession für die jeweilige Buslinie und ihren Verlauf. Soll der Linienweg verändert werden, bedarf dies des Plazets des Kölner Regierungspräsidenten.

Gleichzeitig versteht sich die Aseag als Dienstleister für die Kommunen, Städteregion und Landesbetrieb – je nachdem, wer der Träger der Baulast für die Straßen ist, an denen die Haltestellen liegen. Darüber hinaus sind Städte und Gemeinden ohnehin mit im Boot für das, was auf ihrem Gebiet geschieht.

So sind im Falle Kalterherberg die Stadt sowie die Ortsvorsteher mit ihren Wünschen und die Aseag mit ihren Ideen „aufeinander getroffen“, haben an Lösungen gemeinsam gearbeitet, „und in einer sehr frühen Phase die Öffentlichkeit eingebunden“, betont Nico Herhadi. „Denn hier stehen wir erst am Anfang eines langen Verfahrens“. Dem Beschluss des Wirtschaftsausschusses folgen noch einige Stationen bis zur Inbetriebnahme eines Haltepunktes. Zunächst durchlaufen die Veränderungen eine Testphase, in der Akzeptanz und Praktikabilität einer provisorisch eingerichteten Haltestelle geprüft werden.

Sind sich Stadt und Aseag einig, muss die Verlegung oder Einrichtung einer Haltstelle bei der Straßenverkehrsbehörde beantragt werden. Für die Nordeifel ist dies die Städteregion, die wiederum die Polizei beteiligt und bei positiven Stellungnahmen auch des Straßenbaulastträgers die neue Haltestelle anordnet. Dies wird öffentlich bekanntgemacht. In der Regel wird die neue Haltestelle durch die Aseag dann ab dem nächsten Fahrplanwechsel bedient.

Wie eine Haltestelle auszusehen hat, regeln Richtlinien des Straßenbaus, der Nahverkehrsplan der Städteregion sowie das Personenbeförderungsgesetz. Die Zuständigkeit zur Ausgestaltung einer Haltestelle liegt bei der Kommune beziehungsweise dem Straßenbaulastträger. „Uns gehören dabei nur das Haltestellenschild und der Fahrplanaushang“, verdeutlichen die Aseag-Vertreter das Zusammenspiel unterschiedlicher Zuständigkeiten. Alles andere – vom Abfalleimer über eine Sitzbank bis hin zu einem Unterstand – ist Sache des Straßenbaulastträgers.

Dabei schreibt Paragraph 8 des Personenbeförderungsgesetzes vor, dass „für die Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs bis zum 1. Januar 2022 eine vollständige Barrierefreiheit zu erreichen“ ist. Dieser Termin ist mangels Kapazitäten und Finanzen längst unerfüllt verstrichen. Die derzeitigen Ausnahmemöglichkeiten des Personenbeförderungsgesetzes sollen bis 2026 gänzlich abgeschafft werden: Das steht zumindest im Koalitionsvertrag der derzeitigen Bundesregierung.

Als kommunale Richtlinie schreibt der Nahverkehrsplan 2016/20 der Städteregion als Qualitätsmerkmal den Ausbaustandard der Haltestellen vor. Er wertet ihre Bedeutung und Frequenz in vier Kategorien – vom zentralen Verknüfpungspunkt über untergeordnete Verknüpfungspunkte/Haltestellen mit überdurchschnittlichem Fahrgastaufkommen und Haltestellen mit durchschnittlichem Fahrgastaufkommen bis hin zur Kategorie IV für Haltestellen mit unterdurchschnittlichem Fahrgastaufkommen. Selbst für diese Kategorie-IV-Stopps ist neben der Haltestellenkennzeichnung noch eine Beleuchtung und ein barrierefreier Zugang inklusive Leitelementen vorgeschrieben.

Angesichts der tatsächlichen Situation wurde bei der kapitelweisen Fortschreibung des Nahverkehrsplans 2022 bewusst die Barrierefreiheit in den Fokus gestellt und eine fünfstufige Dringlichkeitskategorie beim barrierefreien Ausbau eingeführt. Dabei muss eine Zurückstellung des Ausbaus detailliert erläutert und begründet werden.

Für den Verkehrsbetrieb bedeutet eine barrierefreie Ausgestaltung einer Haltestelle nicht nur ausreichend dimensionierte Aufstellflächen etwa für Rollstuhlfahrer, taktile Leitelemente sowie ein Hochbord (16 Zentimeter in der Städteregion), der einen nahezu stufenlosen Einstieg in den Bus oder eine unproblematische Nutzung der Rampe ermöglicht, sondern auch ein barrierefreies An- und Abfahren der Haltstelle: Der Bus, insbesondere der lange Gelenkbus, muss die Haltstelle so anfahren können, dass das Fahrzeug optimal zum Ein- und Ausstieg halten kann.

Eine Ära endet am Burgring: Die Tage der Haltestelle „Abzweig Kalterherberg“ sind gezählt. Zukünftig firmiert sie unter St.-Vither-Straße. Foto: Jürgen Lange

Info Daten, Zahlen, Fakten 275 Busse bringt alleine die Aseag für den Linienverkehr auf die Straße. Foto: Jürgen Lange In der gesamten Städteregion, inklusive der Stadt Aachen, betreibt die Aseag 112 Linien, die sich auf einen Linienweg von 1933,5 Kilometer summieren. Darauf werden pro Jahr gut 61 Millionen Personen befördert. Das macht rund 200.000 Fahrgäste an Werktagen. Dafür setzt der Verkehrsdienstleister gemeinsam mit Auftragsunternehmen 530 Busse ein, von denen gehören der Aseag 275 Fahrzeuge für den Linienverkehr. Zusammengerechnet legen die Busse Jahr für Jahr 20,9 Millionen Kilometer zurück.

Selbst ein Erreichen des Ausbauziels bis 2026 darf als sportlich gewertet werden angesichts der heutigen Lage. Die Aseag bedient in Monschau 136 Haltestellen, in Roetgen 79 und in Simmerath 151. In jeder der drei Kommunen ist lediglich eine Handvoll Haltestellen barrierefrei ausgebaut und jeweils ein gutes Dutzend zudem barrierefrei anfahrbar.

Dienstleister für Kommunen

Aber als Dienstleister begleiten und beraten die Ingenieure aus der Infrastrukturabteilung der Aseag – bereits seit Jahren – die Städte und Gemeinden bei der Planung und Priorisierung des Ausbaus der Haltestellen sowie der Beantragung von Zuschüssen. „Bis zu 90 Prozent“, so Lewandowski, trägt der Zweckverband go.Rheinland (zuvor Nahverkehr Rheinland), der zudem mit einem weiteren Programm den Ausbau von Mobilstationen zum Umstieg auf den öffentlichen Verkehr fördert.

Dabei sind auch dort mehrere Hürden von der Einplanungs- über die Zuschussbewilligung zu nehmen, bevor Geld fließt, wobei eine Voraussetzung die jeweilige Zustimmung des Verkehrsunternehmens ist.

Als federführend bei der Umsetzung gilt die Stadt Baesweiler, die seit 2021 Haltestellen umbaut, um 2024 barrierefrei zu sein. Im Vergleich zur Nordspitze ist der Südraum mit Verspätung unterwegs. Die drei Kommunen haben zuletzt über ihre grundsätzliche Prioritätenliste für einen Ausbau befunden. In Roetgen sollen in einer der nächsten Sitzungen des Bauausschusses die konkreten Planungen für die Haltestellen der ersten Ausbaustufen abgestimmt werden. Letztlich bedarf auch diese Veränderung an bestehenden Haltestellen der Zustimmung der Straßenverkehrsbehörde.

Haltestellen befinden sich aus Sicht der Aseag am liebsten am Rand der Fahrbahn und nicht in einer Bucht – aus vielfältigen Gründen. Seit Jahrzehnten vorgenommene Analysen bescheinigen nicht nur deutlich weniger Fahrtzeitverluste dank Buskaps. „Es bietet zudem entscheidende Vorteile für die Beförderungsqualität und die Sicherheit“, verdeutlich Marco Donner. Halt und Abfahrt am Kap seien ruckelfreier, die Ein- und Aussteigesituation dank optimalem Halt des Fahrzeuges komfortabler, An- und Abfahrt für den Fahrer stressfreier, weil weniger Gefahrenpunkte drohen. Und mit der Umgestaltung von Busbuchten in Buskaps – wie aktuell auf der B258 in der Ortsdurchfahrt Konzen geplant – werde wichtiger Platz gewonnen, damit an der Haltestelle beispielsweise Rollstuhl- und Kinderwagenfahrer manövieren und Fußgänger sicher passieren können.

So wie die neu ausgeschilderte Haltestelle Monschau-Bienenhaus werden zukünftig die Haltestellen auch in der Eifel ausgeschildert – einheitlich in der Städteregion. Foto: Jürgen Lange

Während erst im kommenden Jahr die Arbeiten in Konzen beginnen und für einen barrierefreien Ausbau der Haltestellen in der Nordeifel noch Jahre ins Land ziehen dürften, wird zumindest eine Komfort-Verbesserung im Busverkehr in der kommenden Woche deutlich. Dann tauschen die Techniker der Aseag die Beschilderung der Haltestellen aus. Nur noch historisch sind die Zeiten der flachen rechteckigen Schilder mit dem H im anschließenden Rund, vorbei ist die Ära der kleinformatigen Haltestellentafeln der Bahnbusse.

Wie in der großen Stadt

Städtische Qualität hält Einzug auf dem Land bei der auffälligen Ausschilderung der Bushaltestellen gemäß dem Verkehrszeichen 224 laut Straßenverkehrsordnung. Das große grüne H auf gelben Grund im grünen Rund steht auf einer großen weißen Tafel mit den roten Schriftzügen von AVV und Aseag in den oberen Ecken und dem deutlich sichtbaren Namen der Haltestelle. Darunter sind auf Zusatztafeln die haltenden Linien mit ihren Zielen zu sehen.