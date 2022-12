Mädchenrealschule in Monschau : Demonstration für Erhalt von St. Ursula

In riesigen Buchstaben prangt die Botschaft der Schulfamilie von St. Ursula seit einigen Tagen hoch über Monschau und zieht die Blicke nicht nur der hier ankommenden Weihnachtsmarkttouristen auf sich. Es kostet aber ein wenig Konzentration und braucht gute Augen, den doppelt aufgehängten Schriftzug zu lesen. Foto: Heiner Schepp

Monschau Die Elterninitiative der Mädchenrealschule erhofft sich für den Protestzug am Samstag eine hohe dreistellige Zahl von Unterstützern am Burgau in Monschau.

„ST URSULA – WO KIRCHE NOCH LEBENDIG IST!“ In riesigen Buchstaben prangt diese Botschaft seit einigen Tagen hoch über Monschau und zieht die Blicke nicht nur der hier ankommenden Weihnachtsmarkttouristen auf sich. „Wir wollten ein erstes Zeichen setzen – friedlich und ohne Provokation“, berichtet die Schulpflegschaftsvorsitzende Pascale Sommer über die Aktion. Natürlich beinhaltet die Botschaft auch die versteckte Aussage, dass Kirche anderswo eben nicht mehr lebendig ist, aber das muss letztlich jeder Betrachter sich selbst dazu denken.

Gleich zweimal ist diese Nachricht, gleichsam ein stummer Aufschrei gegen die vom Bistum Aachen angekündigte Schulschließung, vom Burgau-Tal aus zu lesen: einmal komprimiert in der Verglasung im oberen Bereich des Treppenhauses, zum anderen über neun große Fenster in den Klassenräumen im Obergeschoss des Hauptgebäudes.

Am kommenden Samstag, 10. Dezember, wird der Aufschrei dann keinesfalls mehr stumm sein, wenn sich einige Hundert Menschen unterhalb der Schule versammeln, um ihre Solidarität mit der Mädchenrealschule und gegen die vom Bistum verordnete Schließung 2028 zum Ausdruck zu bringen und auf die Straße zu tragen. „Wir werden uns um 9.30 Uhr unten auf dem Busparkplatz treffen, dort eine Runde drehen und dann zur Schule hoch gehen, wo eine kleine Kundgebung mit verschiedenen Rednern geplant ist“, erläutert Pascale Sommer den Ablauf. „Das ganze soll friedlich ablaufen und den Ärger und Frust der Eltern und der interessierten Öffentlichkeit zum Ausdruck bringen“, sagt Sommer.