Neuer Wolf wird sesshaft : Das Wolfsrudel im Hohen Venn hat jetzt einen Nachbarn

Wahrscheinlich ist jetzt ein weiterer Wolf in der Region sesshaft geworden. (Symbolbild) Foto: dpa/Swen Pförtner

Nordeifel Ein weiterer Wolf scheint jetzt in der Region zu Hause zu sein. Sein Lebensraum grenzt an das Gebiet, in dem sich das Wolfsrudel im Hohen Venn aufhält.