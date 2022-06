Wie können Täter in eine hochmoderne Sparkassenfiliale an der Bundesstraße in Roetgen eindringen und dort nach Augenzeugenangaben rund zehn Minuten lang ein- und ausgehen, obwohl die Polizei verständigt war? Diese und andere Fragen gilt es nun zu klären, um dem kriminellen Treiben Einhalt zu gebieten. Foto: MHA/Norbert Schwarzer